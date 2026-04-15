Весной сажаю 8 многолетних цветов: И моя клумба похожа на райские кущи - красота и аромат

Советы по высадке цветов на даче.

Каждый дачник мечтает о красивой клумбе на участке. Самый удобный вариант - засадить её многолетниками и забыть на несколько лет, в сезон только поливать и вносить подкормки по необходимости.

На канале "Дачные будни" рассказывают, какие многолетние цветы можно высаживать весной, в сезон будут радовать вас своей красотой, клумба будет, как райские кущи.

Астильба хорошо выдерживает условия недостатка света. Можно сажать её у забора, на тенистой стороне дома. Также растению не страшна повышенная влажность. Распускается красивыми "свечками" нежного розового цвета.

Гейхера практически не требует ухода. Растение обладает высокой декоративностью, его листья с волнистым краем бывают разных цветов - лимонные, бордовые, почти чёрные. Украсит любую клумбу шикарной зеленью.

Котовник Фассена устойчив к отсутствию полива. Его сажают те, кто не может посещать дачу часто. Мелкие фиолетовые цветочки располагаются на высоких сложных "свечках".

Мискантус создаёт воздушность и объем на клумбе, не имеет ярких цветов, но радует глаз красивыми колосками пепельного оттенка, разнообразит любую клумбу.

Овсяница сизая подходит для сухих участков, а также для жаркого климата. Растёт красивыми зелёными пушистыми кустиками, идеальна для клумб и альпийских горок.

Очиток не требователен к внесению удобрений, растёт даже на самых бедных почвах. Красивые кусты с мелкими цветами имеют длительный период цветения.

Хоста идеальна для тени. Цветов почти не даёт, но радует глаз широкими пёстрыми листьями. Способна подавлять рост сорняков на клумбе.

Эхинацея имеет яркое цветение, привлекает на участок опыляющих насекомых. Красивые цветы, похожие на цветные ромашки, подходят для каждой клумбы.

Ранее издание рассказывало, как посадить томаты по сибирскому методу.