При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай

Выращивание баклажанов на даче - лотерея для огородников. Растения это достаточно капризные, далеко не у каждого дают крупный урожай вкусных плодов.

как правильно пикировать баклажаны, чтобы потом плодов было - хоть завались.

Проводить пикировку необходимо по особенным правилам. Одно из главных - выбрать для неё верный период. Баклажаны уже должны немного подрасти, но ещё при это не успеть стать крупными кустиками.

Идеальное время для пересадки ростков баклажанов - когда у них развернулись 2-3 настоящих листика, они отличаются по форме от первых, семядольных.

Готовим для баклажанов лёгкий грунт, для этого добавим в почву разрыхлитель, например, перлит. Особенно важно это сделать, если грунт у вас тяжёлый, глинистый, он плохо пропускает воду и воздух, не обеспечивает корни необходимым питанием.

Насыпаем грунт в стаканы объемом по 0,5 литра, а затем пересаживаем в каждый по 1 ростку баклажанов. С корнями обращаемся аккуратно, чтобы не повредить их. Именно от того, какую баклажаны нарастят корневую систему зависит будущий урожай.

Теперь до переноса в грунт баклажаны больше не пересаживаем, даём им нарастить мощные корни. Переносить кустики в грунт будем методом перевалки, то есть, вместе с комом земли. Для этого пластиковые стаканы можно разрезать сбоку и вытащить куст вместе с почвой, так и сажать на грядку.

После пересадки баклажаны необходимо полить, можно добавить к поливу комплексные удобрения. Так растения получат дополнительное питание и быстрее адаптируются на новом месте.

