Приготовить домашнюю ветчину — раз плюнуть: нужна только духовка

Отыскать вкусную ветчину с хорошим составом — та еще задачка. Зачастую покупка оборачивается пустой тратой денег, а продукт неделями лежит в холодильнике, поскольку никто из домашних его не оценил. Чтобы не бросать деньги на ветер, можно приготовить колбасу самостоятельно. Тем более, что сделать это совсем не сложно.
Вам понадобятся:
- мясо — 1 кг,
- соль — 10 г,
- нитритная соль — 10 г,
- вода — 100 г,
- специи по вкусу,
- медицинский шприц.
Мясо можно взять любое: хоть курицу, хоть свинину, хоть говядину. С него можно предварительно удалить жир или оставить его, если так больше нравится.
Далее разводим в теплой воде обычную и нитритную соль. Последняя придаст мясу аппетитный розоватый оттенок. Раствор нужно будет вколоть в мясо при помощи шприца, а затем обвалять куски в специях.
После заготовку нужно положить в пакет и убрать в холодильник на двое суток. Спустя 24 часа мясо лучше перевернуть и немного помассировать руками.
Когда 48 часов пройдут, продукт нужно вытащить и отправить на решетку в духовке. Сперва установите температуру в 50 градусов на 60 минут. Следующий час готовьте при 70 градусах, а затем переключите на 80–85 градусов и держите еще 60 минут. Постепенный нагрев сделает ветчину невероятно нежной, пишет портал «Кубань 24».
Источник фото: KamranAydinov/freepik