Приготовить домашнюю ветчину — раз плюнуть: нужна только духовка

Отыскать вкусную ветчину с хорошим составом — та еще задачка. Зачастую покупка оборачивается пустой тратой денег, а продукт неделями лежит в холодильнике, поскольку никто из домашних его не оценил. Чтобы не бросать деньги на ветер, можно приготовить колбасу самостоятельно. Тем более, что сделать это совсем не сложно.

Вам понадобятся:

мясо — 1 кг,

соль — 10 г,

нитритная соль — 10 г,

вода — 100 г,

специи по вкусу,

медицинский шприц.

Мясо можно взять любое: хоть курицу, хоть свинину, хоть говядину. С него можно предварительно удалить жир или оставить его, если так больше нравится.

Далее разводим в теплой воде обычную и нитритную соль. Последняя придаст мясу аппетитный розоватый оттенок. Раствор нужно будет вколоть в мясо при помощи шприца, а затем обвалять куски в специях.

После заготовку нужно положить в пакет и убрать в холодильник на двое суток. Спустя 24 часа мясо лучше перевернуть и немного помассировать руками.

Когда 48 часов пройдут, продукт нужно вытащить и отправить на решетку в духовке. Сперва установите температуру в 50 градусов на 60 минут. Следующий час готовьте при 70 градусах, а затем переключите на 80–85 градусов и держите еще 60 минут. Постепенный нагрев сделает ветчину невероятно нежной, пишет портал «Кубань 24».

Источник фото: KamranAydinov/freepik