Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Вместо надоевшего винегрета: этот легкий салат готовится за 15 минут

Вместо надоевшего винегрета: этот легкий салат готовится за 15 минут
Вкуснейший салат станет отличной заменой винегрету: готовить в два раза проще

Близкие будут просить каждый день.

С приходом холодов на столе все реже появляются закуски из свежих овощей. Зато сезонные салаты набирают популярность. Чтобы разнообразить рацион, приготовьте для близких новое блюдо. Вам потребуется всего лишь сварить свеклу и куриные яйца.

Для салата возьмите:

  • свекла — 500 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • соленые огурцы — 100 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • соль — по вкусу,
  • перец черный молотый — по вкусу,
  • майонез — по вкусу.

Заранее отварите свеклу и куриные яйца. Остудите их и очистите. Приготовьте глубокий салатник и натрите в него соленые огурцы и все остальные ингредиенты. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.

Посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом. При желании можно заменить его сметаной или натуральным йогуртом. Кроме этого, салат хорошо сочетается со свежей зеленью. Тщательно перемешайте блюдо и подавайте на стол, советует портал «Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
13 ноября 2023 13:45
Мария Радионова
Мария Радионова
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».