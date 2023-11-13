Вместо надоевшего винегрета: этот легкий салат готовится за 15 минут

С приходом холодов на столе все реже появляются закуски из свежих овощей. Зато сезонные салаты набирают популярность. Чтобы разнообразить рацион, приготовьте для близких новое блюдо. Вам потребуется всего лишь сварить свеклу и куриные яйца.
Для салата возьмите:
- свекла — 500 г,
- яйца — 2 шт.,
- соленые огурцы — 100 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- соль — по вкусу,
- перец черный молотый — по вкусу,
- майонез — по вкусу.
Заранее отварите свеклу и куриные яйца. Остудите их и очистите. Приготовьте глубокий салатник и натрите в него соленые огурцы и все остальные ингредиенты. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.
Посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом. При желании можно заменить его сметаной или натуральным йогуртом. Кроме этого, салат хорошо сочетается со свежей зеленью. Тщательно перемешайте блюдо и подавайте на стол, советует портал «Лайфхакер».
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