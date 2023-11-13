Вместо надоевшего винегрета: этот легкий салат готовится за 15 минут

С приходом холодов на столе все реже появляются закуски из свежих овощей. Зато сезонные салаты набирают популярность. Чтобы разнообразить рацион, приготовьте для близких новое блюдо. Вам потребуется всего лишь сварить свеклу и куриные яйца.

Для салата возьмите:

свекла — 500 г,

яйца — 2 шт.,

соленые огурцы — 100 г,

чеснок — 2 зубчика,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — по вкусу,

майонез — по вкусу.

Заранее отварите свеклу и куриные яйца. Остудите их и очистите. Приготовьте глубокий салатник и натрите в него соленые огурцы и все остальные ингредиенты. Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.

Посолите и поперчите по вкусу, заправьте майонезом. При желании можно заменить его сметаной или натуральным йогуртом. Кроме этого, салат хорошо сочетается со свежей зеленью. Тщательно перемешайте блюдо и подавайте на стол, советует портал «Лайфхакер».

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