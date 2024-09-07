Приготовьтесь к случайным встречам с Хабенским: в Петербурге снимают третий сезон «Метода»

В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода», рассказывающего о неординарном следователе, специализирующемся на поимке серийных убийц.

Как сообщает «КиноПоиск», над продолжением работает та же команда, что и над первым сезоном: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. На главную роль Родиона Меглина вновь вернулся Константин Хабенский, а главную женскую роль сезона исполнит Анна Савранская, известная по фильму «Лед 3». Она сыграет Леру, которую ранее зрители не видели.

Сюжет третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий второго. Теперь Родион не работает в одиночку — он создает специальный отдел из следователей-социопатов, которые обладают уникальной способностью понимать преступников. Их задача — ловить самых опасных маньяков по всей стране. Чтобы контролировать друг друга и не сорваться, они работают в парах. Но все меняется, когда в команду приходит Лера, девушка с собственными внутренними демонами, которых она не всегда может сдержать.

Премьера «Метод 3» намечена на 2025 год, ровно через десять лет после выхода первого сезона.