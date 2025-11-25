Привёз «память о Турции» — получил штраф: этот сувенир крошит челюсть и кошелек

В аэропорту Челябинска сотрудники таможенного поста выявили опасный предмет у одной из пассажирок, вернувшейся из Турции.
У женщины в ручной клади оказался металлический кастет, который классифицируется как холодное оружие ударно-раздробляющего действия. По сообщению таможни, с помощью такого предмета можно нанести тяжёлые травмы, вплоть до перелома костей или челюсти.
Путешественница пояснила, что считала этот предмет обычным сувениром, однако представители службы отметили, что такие изделия запрещены для перевозки через таможенную границу.
Кастет включён в перечень предметов, ввоз которых категорически не допускается на территорию Евразийского экономического союза. В результате женщине теперь грозит административная ответственность.
Руководитель таможенного поста Александр Гордеев обратил внимание на необходимость ознакомления с таможенными требованиями перед поездкой за рубеж.
«Следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров. Это позволит избежать неприятностей, связанных с изъятием запрещённых предметов и штрафами»,
— цитирует Гордеева телеграм-канал «Крыша ТурДома».
Подобные случаи не единичны. Был случай когда туристка из Египта везла кораллы, которые нельзя вывозить из страны.