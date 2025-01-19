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Про Петербург есть только одна сказка: с масонами, черной курицей и подземными жителями

19 января 2025 12:33
Сказочная курица
Про Петербург есть только одна сказка: с масонами, черной курицей и подземными жителями
Фото Городовой.ру

Рассказываем о необычной книжке.

Сказки часто содержат слои смыслов, адресованных не только детям, но и взрослым. Один из ярких примеров — «Черная курица» Антония Погорельского, опубликованная в 1829 году. Эта детская история на самом деле скрывает аллегории, связанные с масонством и образом Петербурга.

Масонские мотивы в сказке

Антоний Погорельский (псевдоним Алексея Перовского) был связан с масонскими ложами, что отразилось на его творчестве. В «Черной курице» можно увидеть элементы, символизирующие путь к истине, и ритуалы, характерные для масонских обрядов:

  • Подземное королевство. Мир под землей, созданный из драгоценных камней и золота, ассоциируется с внутренним светом и знаниями, к которым стремились масоны.
  • Обработанный камень. В масонстве камень символизирует душу человека, а его обработка — путь самосовершенствования. Каменные детали подземного мира подчеркивают сакральность этого пространства.
  • Свет как символ знания. Свет исходит из глаз Чернушки, освещает комнату Алеши и сопровождает его путь. Это отсылка к масонским представлениям о просвещении.

Петербург как символ эпохи

Действие сказки начинается с описания Петербурга конца XVIII века. Автор противопоставляет облик города времен Петра I и изменений, внесенных позднее.

  • Время действия. Конец 1780-х годов — эпоха Екатерины II. Хотя Екатерина упоминается только косвенно, Петр I присутствует как центральная фигура, связанная с созданием города.
  • Символизм канавы. Исаакиевская церковь, отделенная канавой, указывает на незавершенность, характерную для долгостроя того времени.
  • Эволюция города. Погорельский отмечает улучшения, которые произошли с Петербургом, но смотрит на настоящее с долей ностальгии.

Масонский обряд и урок для взрослого читателя

Сюжет сказки можно рассматривать как аллегорию обряда инициации в масонскую ложу. Все испытания, выпавшие на долю Алеши, символизируют путь к знанию. Однако герой не справляется с испытанием, нарушая обет молчания. Это ведет к его «падению» — утрате волшебного зерна, символа сакрального знания.

Взрослые подтексты сказки

«Черная курица» адресована и детям, и взрослым. Для детей это волшебная история с моралью о важности честности и скромности. Для взрослых же — зашифрованное послание о масонских идеях, значении саморазвития и взгляде на политическую и культурную ситуацию в Петербурге.

Сказка Антония Погорельского — это не только классическое произведение школьной программы, но и уникальная аллегория, объединяющая фантазию, философию и историю.

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Автор:
Игорь Мустафин
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