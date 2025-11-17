Городовой / Город / Пробный поезд пришёл на закрытую «Путиловскую»: двери открывать пока некому
Пробный поезд пришёл на закрытую «Путиловскую»: двери открывать пока некому

Опубликовано: 17 ноября 2025 08:59
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ожидается, что станция начнёт работу до конца 2025 года.

В Санкт-Петербурге на платформе станции метро «Путиловская» появился первый поезд, однако речь пока идёт о тестовом составе. Сейчас там ведутся технические испытания, сообщает 78.ru.

Запуск «Путиловской» на Красносельско-Калининской линии, которую называют «коричневой», запланирован до конца 2025 года. Эта станция также позволит пересесть на «Кировский завод» красной ветки.

Для внутренней отделки станции выбрали натуральный камень: сибирский гранит и амфиболит с месторождения «Приполярный».

В вестибюле недавно завершено оформление большого панно из алюминия, отпечатанного по современной технологии. Это произведение отражает историю Путиловского завода, а также достижения машиностроительной и художественно-литейной промышленности.

Габариты панорамного изображения колеблются от 8 до 15 метров по ширине и размещены над эскалаторами.

Ранее сообщалось, что поезда на будущей «коричневой» ветке Петербургского метрополитена будут ходить с увеличенным интервалом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
