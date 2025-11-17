Пробный поезд пришёл на закрытую «Путиловскую»: двери открывать пока некому

В Санкт-Петербурге на платформе станции метро «Путиловская» появился первый поезд, однако речь пока идёт о тестовом составе. Сейчас там ведутся технические испытания, сообщает 78.ru.
Запуск «Путиловской» на Красносельско-Калининской линии, которую называют «коричневой», запланирован до конца 2025 года. Эта станция также позволит пересесть на «Кировский завод» красной ветки.
Для внутренней отделки станции выбрали натуральный камень: сибирский гранит и амфиболит с месторождения «Приполярный».
В вестибюле недавно завершено оформление большого панно из алюминия, отпечатанного по современной технологии. Это произведение отражает историю Путиловского завода, а также достижения машиностроительной и художественно-литейной промышленности.
Габариты панорамного изображения колеблются от 8 до 15 метров по ширине и размещены над эскалаторами.
Ранее сообщалось, что поезда на будущей «коричневой» ветке Петербургского метрополитена будут ходить с увеличенным интервалом.