Продавцы проиграли статистике в два раза: что происходит с реальными доходами в Петербурге

Работы в Петербурге много, рабочих рук не хватает.

По официальным данным, средняя зарплата в Петербурге перешагнула отметку в 141 тысячу рублей. Звучит красиво. Но если открыть сайты с вакансиями, картина получается совсем другой.

Курьеры уступили дорогу: кто сейчас в дефиците

Еще недавно казалось, что Петербургу нужны только доставщики и работники складов. Бум онлайн-заказов сделал свое дело. Но сейчас тренд сменился: городу снова нужны люди в сфере живого сервиса, пишет 78.ru со ссылкой на рейтинг hh.ru.

В топ самых востребованных профессий ворвались:

Продавцы-консультанты (больше 33 тысяч вакансий);

Повара и пиццамейкеры;

Официанты и бармены;

Бухгалтеры;

Администраторы.

Склады и доставка никуда не делись, но ажиотаж спал. Петербург подтверждает статус туристической и гастрономической столицы.

Людей в ресторанах и магазинах стало больше, а работать там некому — дефицит кадров в общепите и торговле сейчас колоссальный.

Мифические 140 тысяч против реальности

А теперь самое интересное — деньги. Если городская «средняя» зарплата перевалила за 140 тысяч, логично ожидать приличных сумм и в популярных вакансиях. Но реальность отрезвляет.

Вот сколько на самом деле предлагают самым нужным специалистам (по медианным данным):

Бухгалтер: ~98 тысяч рублей;

~98 тысяч рублей; Повар: ~93 тысячи рублей;

~93 тысячи рублей; Официант: ~80 тысяч рублей;

~80 тысяч рублей; Продавец: ~75 тысяч рублей;

~75 тысяч рублей; Администратор: ~70 тысяч рублей.

Разница огромная. Самый востребованный персонал — продавцы и администраторы — получает ровно в два раза меньше той самой официальной средней зарплаты.

В чем подвох городской статистики

Откуда тогда взялись эти 141,6 тысячи?

Сверхдоходы тянут цифру вверх. В Петербурге зарегистрированы штаб-квартиры крупнейших корпораций. В сфере добычи полезных ископаемых средний чек переваливает за 270 тысяч. Добавьте сюда авиацию и топ-менеджмент IT — вот средняя планка и улетела в космос. Медиана честнее средней. Среднее арифметическое скрывает бедность одних за счет богатства других. Медиана же делит всех работников пополам: 50% получают меньше этой суммы, 50% — больше. Для жизни она куда показательнее. Налоги. Официальная статистика почти всегда считает доход до вычета НДФЛ (налог 13%). Если отнять налог от 141 тысячи, на руки останется около 123 тысяч. Разрыв все еще большой, но уже чуть ближе к земле.

Как пробить потолок и приблизиться к заветной сумме

Просто ждать милости от рынка труда нет смысла: базовая ставка в массовых профессиях растет неохотно. Но эксперты отмечают интересную деталь: работодатели готовы сильно доплачивать за конкретные прикладные навыки.

Бежать переучиваться на программиста необязательно, вырасти можно внутри своего дела:

Для бухгалтеров: знание международных стандартов отчетности (МСФО) поднимает ценник сразу на 71% . С таким навыком перешагнуть планку в 140 тысяч вполне реально.

знание международных стандартов отчетности (МСФО) поднимает ценник сразу на . С таким навыком перешагнуть планку в 140 тысяч вполне реально. Для продавцов: умение грамотно допродавать товары (кросс-сейл) дает прибавку к доходу примерно в 25%.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге взялись за водителей автобусов.