Продавцы проиграли статистике в два раза: что происходит с реальными доходами в Петербурге

По официальным данным, средняя зарплата в Петербурге перешагнула отметку в 141 тысячу рублей. Звучит красиво. Но если открыть сайты с вакансиями, картина получается совсем другой.
Курьеры уступили дорогу: кто сейчас в дефиците
Еще недавно казалось, что Петербургу нужны только доставщики и работники складов. Бум онлайн-заказов сделал свое дело. Но сейчас тренд сменился: городу снова нужны люди в сфере живого сервиса, пишет 78.ru со ссылкой на рейтинг hh.ru.
В топ самых востребованных профессий ворвались:
- Продавцы-консультанты (больше 33 тысяч вакансий);
- Повара и пиццамейкеры;
- Официанты и бармены;
- Бухгалтеры;
- Администраторы.
Склады и доставка никуда не делись, но ажиотаж спал. Петербург подтверждает статус туристической и гастрономической столицы.
Людей в ресторанах и магазинах стало больше, а работать там некому — дефицит кадров в общепите и торговле сейчас колоссальный.
Мифические 140 тысяч против реальности
А теперь самое интересное — деньги. Если городская «средняя» зарплата перевалила за 140 тысяч, логично ожидать приличных сумм и в популярных вакансиях. Но реальность отрезвляет.
Вот сколько на самом деле предлагают самым нужным специалистам (по медианным данным):
- Бухгалтер: ~98 тысяч рублей;
- Повар: ~93 тысячи рублей;
- Официант: ~80 тысяч рублей;
- Продавец: ~75 тысяч рублей;
- Администратор: ~70 тысяч рублей.
Разница огромная. Самый востребованный персонал — продавцы и администраторы — получает ровно в два раза меньше той самой официальной средней зарплаты.
В чем подвох городской статистики
Откуда тогда взялись эти 141,6 тысячи?
- Сверхдоходы тянут цифру вверх. В Петербурге зарегистрированы штаб-квартиры крупнейших корпораций. В сфере добычи полезных ископаемых средний чек переваливает за 270 тысяч. Добавьте сюда авиацию и топ-менеджмент IT — вот средняя планка и улетела в космос.
- Медиана честнее средней. Среднее арифметическое скрывает бедность одних за счет богатства других. Медиана же делит всех работников пополам: 50% получают меньше этой суммы, 50% — больше. Для жизни она куда показательнее.
- Налоги. Официальная статистика почти всегда считает доход до вычета НДФЛ (налог 13%). Если отнять налог от 141 тысячи, на руки останется около 123 тысяч. Разрыв все еще большой, но уже чуть ближе к земле.
Как пробить потолок и приблизиться к заветной сумме
Просто ждать милости от рынка труда нет смысла: базовая ставка в массовых профессиях растет неохотно. Но эксперты отмечают интересную деталь: работодатели готовы сильно доплачивать за конкретные прикладные навыки.
Бежать переучиваться на программиста необязательно, вырасти можно внутри своего дела:
- Для бухгалтеров: знание международных стандартов отчетности (МСФО) поднимает ценник сразу на 71%. С таким навыком перешагнуть планку в 140 тысяч вполне реально.
- Для продавцов: умение грамотно допродавать товары (кросс-сейл) дает прибавку к доходу примерно в 25%.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге взялись за водителей автобусов.