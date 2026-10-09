В Петербурге взялись за водителей автобусов: телефоны уберут, за усталостью проследят

В Комитете по транспорту Петербурга решили всерьез взяться за безопасность на дорогах.

Смартфон за рулем — под запрет

Главная болячка городских перевозчиков — мобильные телефоны. Проверки показали: водители продолжают отвлекаться на гаджеты во время рейсов.

Пока нарушителей наказывают внутри компаний. Но власти считают, что этого мало.

Напомним, за разговор по телефону за рулем положен не только штраф от ГИБДД в 1500 рублей. Теперь за это будут жестче наказывать и сами работодатели.

Отвлекаться на экран, когда за спиной десятки людей, недопустимо.

Пассажиры станут контролерами

Помогать наводить порядок будут сами горожане. В автобусах Красносельского района уже тестируют систему «Голос пассажира», рассказали в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Работает она просто:

Вы видите в салоне QR-код и сканируете его телефоном. Система через ГЛОНАСС сама определяет, в каком именно автобусе вы едете. Вы оставляете отзыв или жалобу (например, на телефон в руках водителя). К заявке автоматически прикрепляется видео с камер в салоне.

Эту систему «народного контроля» хотят запустить вообще во всем городском транспорте. Кроме того, никто не отменял и обычную горячую линию: пожаловаться на нарушение можно по номеру 576-55-55.

Почему за водителей взялись именно сейчас?

Контроль усиливают не просто так. За последнее время в Петербурге произошло несколько резонансных ДТП с участием общественного транспорта.

Самая громкая трагедия случилась весной 2024 года на Мойке, когда автобус упал в воду. Одной из главных причин таких аварий часто становятся переутомление водителей, стресс и банальная невнимательность.

Поэтому от перевозчиков теперь требуют не формального, а реального контроля:

Переработки — под запрет. За режимом труда и отдыха будут следить с особым пристрастием. Водитель не должен падать с ног от усталости.

За режимом труда и отдыха будут следить с особым пристрастием. Водитель не должен падать с ног от усталости. Досье на каждого. На предприятии будут вести личную статистику нарушений по каждому сотруднику.

На предприятии будут вести личную статистику нарушений по каждому сотруднику. Строгий медосмотр. Проверять физическое и даже моральное состояние перед выходом на линию станут жестче.

Проверять физическое и даже моральное состояние перед выходом на линию станут жестче. Техника без сбоев. Проверку самого транспорта перед рейсом тоже усилят.

Главная цель всех этих мер простая — сделать так, чтобы пассажиры в Петербурге просто спокойно доезжали из точки А в точку Б. И знали, что за рулем сидит отдохнувший профи, который смотрит на дорогу, а не в экран смартфона.

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