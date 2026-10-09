665 заблокированных аккаунтов и поездки вдвоем: за что ГАИ и нейросети ловили самокатчиков в Петербурге

ГАИ и Комитет по транспорту объединили усилия.

Сезон электросамокатов в Петербурге подходит к концу. В этом году за любителей лихой езды взялись всерьез. Городские власти и ГАИ провели серию совместных рейдов и подвели итоги.

Ловили и на улицах, и через камеры

В этом сезоне контроль стал тотальным. ГАИ и Комитет по транспорту объединили усилия. Полицейские ловили нарушителей прямо на улицах, а городские инспекторы следили за порядком пешком и через камеры «Безопасного города».

Только автоинспекторы оштрафовали более 3900 человек, сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

Переход «на колесах»

За сезон в Петербурге зафиксировали больше 67 тысяч нарушений. И абсолютный лидер этого антирейтинга — лень.

Почти 60 тысяч раз водители СИМ проигнорировали требование сойти с самоката на пешеходном переходе. Среди других частых нарушений:

Поездки вдвоем или втроем на одном устройстве.

Проезд под запрещающие знаки.

Дети за рулем арендованных самокатов.

Брошенные где попало самокаты, которые мешают прохожим.

30 миллионов рублей штрафов и массовые баны

Наказание рублем оказалось самым чувствительным. Данные с фотофиксацией нарушений передавали напрямую сервисам кикшеринга. А те уже списывали деньги с карт пользователей по условиям договора.

Итог сезона:

Выписано штрафов более чем на 30,7 млн рублей .

. Заблокировано 665 аккаунтов (для злостных нарушителей).

(для злостных нарушителей). Отправлено свыше 22 тысяч предупреждений.

Где в Питере можно кататься без страха?

Администрация города уверяет, что не пытается просто запретить самокаты. В Петербурге уже обустроили 50 веломаршрутов общей длиной почти 160 километров.

При этом правила действуют жесткие. Почти везде скорость ограничена до 20 км/ч, а на узких или людных улицах — до 15 км/ч. В историческом центре и парках есть зоны, где кататься или парковаться запрещено совсем.

Что изменится в новом сезоне?

Контроль будет только усиливаться. Городские власти и операторы аренды уже тестируют новые технологии.

Кроме того, нейросети уже учат автоматически определять, когда на самокате едут двое, и плавно замедлять устройство. А регистрацию в приложениях планируют привязать к «Госуслугам».

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге может подорожать проезд на общественном транспорте.