Особняк с проклятым зеркалом: почему в доме Брусницыных ищут отражение Дракулы

На Кожевенной линии, рядом с шумными дворами Васильевского острова, стоит старинный особняк XIX века — дом Брусницыных. Его парадные лестницы и зал с зеркалами давно обветшали, но именно здесь, по рассказам петербуржцев, скрывается один из самых зловещих артефактов города — зеркало, привезённое из Румынии и связанное с именем Дракулы.
Как всё началось
В 1844 году дом принадлежал купцу Николаю Брусницыну — владельцу кожевенной фабрики, разбогатевшему на торговле шкурами. Позже особняк перестроил архитектор Анатолий Ковшаров: появились роскошные интерьеры, мраморные лестницы, кессонные потолки и гостиные с зеркалами в золочёных рамах.
Одно из них, говорят, прибыло из Восточной Европы — якобы из усадьбы, где когда-то жила семья Влада Цепеша, известного как граф Дракула.
Проклятое зеркало
По городской легенде, каждый, кто смотрелся в это зеркало, сталкивался с бедой. Говорят, в семье Брусницыных погибла дочь, а в советские годы несколько работников фабрики исчезли из того самого кабинета, где висело старинное стекло. После этого зеркало сняли, комнату заколотили, и лишь немногие утверждают, что видели его отблеск в подвале особняка.
Разумеется, документальных подтверждений этому нет. Но легенда живёт: в старом доме по-прежнему рассказывают о зеркале, чьё отражение приносит несчастье.
Дом, где снимали клипы и легенды
После десятилетий забвения особняк стал притягивать художников и режиссёров. Здесь снимали клипы, в том числе группа "Король и Шут", а здание превратилось в одну из самых мистических локаций Петербурга.
Сегодня сюда снова пускают экскурсии по предварительной записи: водят по старым залам, где под слоем пыли всё ещё угадывается блеск позолоты.