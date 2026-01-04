Городовой / Город / Особняк с проклятым зеркалом: почему в доме Брусницыных ищут отражение Дракулы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько света наловил Петербург в 2025‑м: синоптик озвучил счёт по часам Город
Сколько гостей приехало в Петербург в 2025‑м: цифра оказалась совсем не той, что ждали Город
Смотрим на залив, пьем кофе и забываем про стресс: идеальный план на Новый год в Петербурге Город
Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства Город
«Обретают особенно сказочный вид»: три локации под Петербургом для зимнего вдохновения Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Особняк с проклятым зеркалом: почему в доме Брусницыных ищут отражение Дракулы

Опубликовано: 4 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
Проклятое зеркало
Особняк с проклятым зеркалом: почему в доме Брусницыных ищут отражение Дракулы
Городовой ру

Городская легенда с василеостровским акцентом.

На Кожевенной линии, рядом с шумными дворами Васильевского острова, стоит старинный особняк XIX века — дом Брусницыных. Его парадные лестницы и зал с зеркалами давно обветшали, но именно здесь, по рассказам петербуржцев, скрывается один из самых зловещих артефактов города — зеркало, привезённое из Румынии и связанное с именем Дракулы.

Как всё началось

В 1844 году дом принадлежал купцу Николаю Брусницыну — владельцу кожевенной фабрики, разбогатевшему на торговле шкурами. Позже особняк перестроил архитектор Анатолий Ковшаров: появились роскошные интерьеры, мраморные лестницы, кессонные потолки и гостиные с зеркалами в золочёных рамах.

Одно из них, говорят, прибыло из Восточной Европы — якобы из усадьбы, где когда-то жила семья Влада Цепеша, известного как граф Дракула.

Проклятое зеркало

По городской легенде, каждый, кто смотрелся в это зеркало, сталкивался с бедой. Говорят, в семье Брусницыных погибла дочь, а в советские годы несколько работников фабрики исчезли из того самого кабинета, где висело старинное стекло. После этого зеркало сняли, комнату заколотили, и лишь немногие утверждают, что видели его отблеск в подвале особняка.

Разумеется, документальных подтверждений этому нет. Но легенда живёт: в старом доме по-прежнему рассказывают о зеркале, чьё отражение приносит несчастье.

Дом, где снимали клипы и легенды

После десятилетий забвения особняк стал притягивать художников и режиссёров. Здесь снимали клипы, в том числе группа "Король и Шут", а здание превратилось в одну из самых мистических локаций Петербурга.

Сегодня сюда снова пускают экскурсии по предварительной записи: водят по старым залам, где под слоем пыли всё ещё угадывается блеск позолоты.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью