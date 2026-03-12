Прокуратура взялась за клинику «Скандинавия» в Петербурге: 900 млн под подозрением

Прокуратура провела проверку в офисе сети клиник «Скандинавия» в Санкт-Петербурге. Вместе с ней документы анализируют эксперты Территориального фонда ОМС из-за подозрений в нарушениях с финансами обязательного медицинского страхования.
По данным «Фонтанки», силовые структуры изучают деятельность экс-руководства компании «Ава-Петер», управляющей клиникой. Уголовное дело еще не возбуждено, но проверка идет по факту возможного мошенничества на сумму примерно 900 млн рублей.
Суть обвинений: клиника якобы получала средства за высокотехнологичную помощь без оснований. По версии прокуратуры, схема заключалась в «приписке» петербуржцев к пациентам из других регионов для получения квот и оплаты из фондов этих субъектов.
Особое внимание уделено периоду пандемии COVID-19 с 2021 года. Юристы отмечают: закон позволяет частным клиникам оказывать услуги по ОМС и получать оплату за ВМП, но только при строгом соблюдении приказов Минздрава и инструкций.