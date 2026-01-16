«Прощай, праздник»: петербуржцы понесли елки на переработку вместо помойки

Основные праздничные украшения начинают убирать в Петербурге уже с 15 января, а с 20 по 24 января на Дворцовой площади будет полностью демонтирована главная ёлка. Жителям города рекомендуется завершить празднование: искусственные ели вернуть на хранение, а натуральные хвойные деревья отнести на переработку. Новогодние деревья можно сдавать в рамках экологической акции, которая проводится с 5 января.

В этом году акция по сбору и переработке хвойных деревьев проходит в Петербурге и Ленинградской области в двенадцатый раз. К инициативе присоединились комитет по природопользованию, а также Невский экологический оператор. В 15 районах города оборудованы специальные контейнеры для крупногабаритных отходов, куда можно принести ели.

Транспортировку деревьев осуществляют коммунальные службы, а дальнейшую переработку выполняет комплекс «Волхонка». Координатор экологической инициативы Лидия Ракчеева отметила, что за прошлый год удалось собрать и переработать 3200 хвойных деревьев от горожан. К ним прибавились еще 6 тысяч некупленных перед праздниками елей.

В этом году ожидается, что на переработку поступит 5–6 тысяч новогодних деревьев. Ракчеева сообщила:

«На данный момент нам уже сдали около 300 елок».

По её словам, основной наплыв ожидается 17 и 18 января.

Собранные деревья поступят в несколько организаций: центр диких животных «Велес», ферма «Коза и Маша» и конный клуб «Яви-Нави». Там хвоя служит дополнительной подкормкой и источником витаминов для животных в зимние месяцы. Часть деревьев также перерабатывается в щепу.

Петербуржцы могут сдавать ели, сосны и пихты. Важно предварительно снять с деревьев все игрушки и убрать искусственный снег. Акция по приему хвойных продлится до 25 января.

Финансовые и организационные цифры:

2025 год — переработано 3200 елок от населения;

Переработано отдельно 6 тыс. непроданных деревьев;

2026 год: ожидается 5000–6000 собранных деревьев, сдано уже 300 штук.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».