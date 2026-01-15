Прощай, зимняя сказка: куда исчезают волшебные огни Невского проспекта?

На Невском проспекте начались работы по демонтажу новогодних украшений. Эти работы будут выполнять постепенно, по заранее составленному плану. Как сообщили представители городской структуры, отвечающей за праздничное оформление, задействовано будет более 700 адресов в 18 районах Санкт-Петербурга.
В первую очередь иллюминация исчезнет с тех улиц, которые станут частью централизованного оформления города к 27 января. В этот день отмечается годовщина полного снятия блокады Ленинграда. На улицах, не включённых в программу празднования этой даты, новогодний декор останется до 22 числа месяца.
В тот же день, 22 января, с Дворцовой площади будет убрана главная городская ёлка. Распоряжение об этих сроках подписал губернатор Александр Беглов. Окончательный порядок демонтажа зависит от праздничного календаря и расположения объектов.
Руководитель «Городского центра рекламы и праздничного оформления города» Андрей Чистяков сообщил:
«Демонтаж проведут на более чем 700 адресах в 18 районах города».
Он уточнил, что работы затронут как центральные улицы, так и другие территории Петербурга. Особое внимание уделяется тем районам, где ожидаются праздничные мероприятия конца января.
