«Простуда» с кровавым следом: Россию захлестнула вспышка опасной пневмонии

В России складывается непростая ситуация с внебольничной пневмонией: количество заболевших на 100 тысяч жителей выросло до 629.
Об этом рассказал Сергей Авдеев, эксперт Минздрава по болезням лёгких, выступая в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, сообщает 78.ru.
Одной из главных опасностей такого воспаления лёгких остаётся то, что его часто путают с сезонной инфекцией. Как пояснил Авдеев, чаще всего у пациентов отмечаются кашель и выделение мокроты.
Однако при появлении одышки, болей в груди во время вдоха или кровохарканья необходимо срочно проконсультироваться с врачом — обычная простуда подобными признаками не сопровождается.
Роспотребнадзор сообщил, что воспаление лёгких развивается вследствие воздействия вирусов, бактерий или грибов на дыхательные пути. Особенно тяжело заболевание переносится пожилыми и людьми со стойкими хроническими недугами.
Специалисты отмечают, что в России от 30% до 90% всех случаев внебольничной пневмонии связаны с пневмококковым возбудителем.
Эксперты подчёркивают, что вакцинация помогает снизить вероятность болезни, а также уменьшает риск тяжёлых осложнений и смертельных исходов.
Как заявляют специалисты, регулярная профилактика сохраняет здоровье уязвимых групп населения. Рекомендуется обращаться за консультацией по поводу вакцинации к своему врачу.
