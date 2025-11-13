Городовой / Город / «Простуда» с кровавым следом: Россию захлестнула вспышка опасной пневмонии
«Простуда» с кровавым следом: Россию захлестнула вспышка опасной пневмонии

Опубликовано: 13 ноября 2025 10:56
Повышенный риск осложнений отмечается у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

В России складывается непростая ситуация с внебольничной пневмонией: количество заболевших на 100 тысяч жителей выросло до 629.

Об этом рассказал Сергей Авдеев, эксперт Минздрава по болезням лёгких, выступая в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, сообщает 78.ru.

Одной из главных опасностей такого воспаления лёгких остаётся то, что его часто путают с сезонной инфекцией. Как пояснил Авдеев, чаще всего у пациентов отмечаются кашель и выделение мокроты.

Однако при появлении одышки, болей в груди во время вдоха или кровохарканья необходимо срочно проконсультироваться с врачом — обычная простуда подобными признаками не сопровождается.

Роспотребнадзор сообщил, что воспаление лёгких развивается вследствие воздействия вирусов, бактерий или грибов на дыхательные пути. Особенно тяжело заболевание переносится пожилыми и людьми со стойкими хроническими недугами.

Специалисты отмечают, что в России от 30% до 90% всех случаев внебольничной пневмонии связаны с пневмококковым возбудителем.

Эксперты подчёркивают, что вакцинация помогает снизить вероятность болезни, а также уменьшает риск тяжёлых осложнений и смертельных исходов.

Как заявляют специалисты, регулярная профилактика сохраняет здоровье уязвимых групп населения. Рекомендуется обращаться за консультацией по поводу вакцинации к своему врачу.

Ранее «Городовой» рассказывал, как осенний синдром бьет по зрению.

Автор:
Юлия Аликова
