Просыпаетесь под звон и пьете чай с баумкухеном: представьте, каково это - быть жителем Петербурга в 18 веке

Представьте, вы просыпаетесь и оказываетесь в Петербурге XVIII–XIX века. Что это за жизнь? Утром — звон колоколов Петропавловки, по Неве идут барки с зерном, по улицам стучат копыта извозчиков. Город пахнет булками, смолой и ветром с моря.

Петербург — витрина империи

Ваш дом, скорее всего, деревянный, с маленькими окнами и печью, но уже с европейским уклоном. Архитектор Доменико Трезини предусмотрел даже типовые проекты для «подлых» жителей — простые одноэтажные домики с тесовой крышей.

А если вы зажиточны — двухэтажный особняк, зеркала, гравюры, часы на полке. Петербург жил по западным правилам: женщины ходили на ассамблеи, мужчины учились держать вилку и трость.

На столе — не каша, а суп в бульотке, маленьком самоваре с крышкой. Праздничное меню — жареный поросёнок, телятина, пироги с осетриной и баумкухен, немецкий «башенный пирог». В Пасху хозяйки варят яйца в кусочках шелка, чтобы получился узор, а вино подают в серебряных кубках.

Город модниц и изобретателей

Если вы модница, то на Невском — рай. Тут почти сотня магазинов одежды и пятьдесят мастерских. Модные журналы приходят из Парижа, фасоны копируют англичанок: узкая талия, строгий жакет, шляпка с вуалью. Без зонта выйти нельзя — считается невоспитанностью. Мужчины крахмалят рубахи и не расстаются с котелками.

Вечером можно сходить в театр — на сцене читают Грибоедова, а публика в бархате и шелке. Если вы ближе к концу XIX века, идите в кино — на Невском показывают короткие ролики о прибытии поездов. Люди ахают и аплодируют, словно это чудо.

Город будущего

Петербург опережал своё время. Первые библиотеки, первые театры, первые витрины с импортными товарами — всё здесь. В магазинах Елисеевых можно купить французское мыло в коробке в виде книги или чай «Хвост феникса».

Железная дорога уже гудит — билет с вашей фотографией напоминает паспорт. Правда, автомобиль пока роскошь: стоит он, как тысяча пудов хлеба.

Жить в Петербурге той эпохи — значит каждый день быть на границе старого и нового мира. Вчера вы топили печь дровами, а завтра уже смотрите кино. И только одно не меняется — шум Невского и чувство, что живёте в самом современном городе России.