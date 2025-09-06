Городовой / Общество / «Просыпайтесь, ваша станция через полтора часа»: почему проводницы РЖД не дают досмотреть седьмой сон
«Просыпайтесь, ваша станция через полтора часа»: почему проводницы РЖД не дают досмотреть седьмой сон

Опубликовано: 6 сентября 2025 16:02
проводница
Фото: Городовой.ру

И не будят хотя бы за полчаса до прибытия.

Причин у того, что проводницы тормошат вас ни свет ни заря несколько, и далеко не всегда они связаны с нарушением правил.

Главная — санитарные зоны. Если вагон без биотуалета, то заезд в крупный город сопровождается обязательным закрытием санузлов.

Зона эта измеряется в километрах, а не минутах, и перед Москвой или Петербургом туалеты положено опечатывать примерно за час до прибытия, перед Адлером — почти за три. Чтобы все успели сходить «по делам» до закрытия, проводник и может поднять пассажиров сильно заранее.

Вторая причина — удобство работы проводника. Иногда проще разбудить людей ещё до санитарной зоны, собрать бельё и подготовить вагон к сдаче. Это особенно заметно, если у проводника короткий отдых перед обратным рейсом или желание закончить обязанности как можно раньше.

Наконец, бывают индивидуальные случаи — пассажиру нужно выходить на промежуточной станции, и проводник перестраховывается, будя его за полтора-два часа, чтобы точно не проспал.

Так что раннее пробуждение — чаще не «выходка», а следствие организационных нюансов поездки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
