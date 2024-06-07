Проживете дольше и не столкнетесь с депрессией: вот почему важно регулярно ходить в отпуск

Люди, страдающие трудоголизмом, могут не ходить в отпуск по нескольку лет подряд. Однако отказываться от отдыха — очень плохая идея. И вот почему.

После отдыха человек работает лучше

Не уходя в отпуск, вы оказываете медвежью услугу не только себе, но работодателю. Дело в том, что после небольшого передыха продуктивность сотрудников повышается. Это подтвердил опрос, проведенный учеными из Венского Медицинского университета. Причем в большей степени восстановлению сил способствуют наличие свободного времени для себя, теплый климат, хороший сон и новые знакомства. Также выяснилось, что неважно, забывает человек о работе на 7 или 14 дней. Положительный эффект будет одинаковым.

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Смягчаются симптомы выгорания

Если человек испытывает постоянный стресс на работе, у него может начаться выгорание. Выходных недостаточно, чтобы усталость и раздражение прошли. Согласно исследованию израильских специалистов, отпуск помогает на время смягчить симптомы. Чтобы подтвердить это, группу работников просили пройти анкетирование, которое бы выявило признаки выгорания, до отдыха и после. И у всех из них наблюдалась положительная динамика по возвращении из отпуска.

Уменьшается риск возникновения депрессии

Чтобы не столкнуться с депрессией на фоне стресса на работе, нужно не просто брать отпуск, а еще и обязательно путешествовать. Ученые из Кореи наблюдали за состоянием 8500 участников и установили, что у тех, кто не примерял на себя роль туриста больше года, риск депрессии на 71% выше.

Источник фото: Legion-Media

Планирование отпуска окрыляет

Чтобы получить максимальную пользу от отпуска, его нужно планировать, считают ученые из Великобритании. Оказывается, поиск туров и мест, предвкушение и радостные сборы в дорогу делают людей счастливыми гораздо больше, нежели спонтанные путешествия. Когда человек находится в радостном ожидании, организм вырабатывает дофамин. Поэтому перспектива куда-то отправиться может быть даже более привлекательной, чем сама поездка.

Без систематического отдыха человек живет меньше

40-летнее исследование специалистов Хельсинкского университета показало, что от наличия или отсутствия отпуска, а также от его длительности зависит продолжительность жизни. Выяснилось, что у людей, которые отдыхали в год три недели и более, наблюдался более низкий уровень смертности по сравнению с теми, кто брал отпуск на более короткий срок.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media