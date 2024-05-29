Пять разумных способов сэкономить в отпуске: так делают опытные туристы

Отпуск зачастую влетает в копеечку: чтобы не разориться на отдыхе, стоит прибегнуть к экономии. Но это не значит, что теперь придется во всем себе отказывать, начиная от ужина в ресторане и заканчивая шопингом. Просто стоит взять на заметку пять хитростей, которые помогут не потратить лишнего.

Приобретите музейную карту

Если вы планируете посетить не один-два музея, а сразу несколько, то есть смысл купить специальную музейную или туристическую карту, если таковые имеются. Это гораздо дешевле, чем покупать билет в каждый музей по отдельности. К тому же, туристические карты зачастую включают в свою стоимость поездки на общественном транспорте. Так что получится двойная экономия.

Еще эксперты по туризму советуют путешественникам отслеживать дни бесплатных экскурсий. В крупных городах иногда такие устраивают. Гиды не только расскажут вам о достопримечательностях, но и посоветуют недорогие кафе и интересные магазины. График таких экскурсий есть в любых информационных пунктах для туристов.

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Всегда используйте Wi-Fi

Мобильный интернет за границей обходится дорого, поэтому лучше не расходовать его зря, а использовать Wi-Fi. Найти точки с бесплатной сетью можно с помощью таких приложений, как WiFi Finder WiFi Map. Они доступны как на iOS, так и на Android.

Покупайте сувениры в мелких магазинах

Если сравнить, то одни и те же вещицы в популярных туристических точках стоят в разы дороже, чем в магазинчике на окраине. Если хотите привезти друзьям фигурку или магнит, выберите для покупки менее популярный магазин, в который не ломятся толпы туристов. То же самое касается сладостей и любого другого продовольствия. Ассортимент везде одинаковый, а вот стоимость разная.

Меняйте валюту заранее

Не стоит делать это прямо в аэропорту или в первом попавшемся банке. Более того, не меняйте деньги с рук и не доверяйте обменникам, если не уверены в их добросовестности. Есть риск нарваться на мошенников или большую комиссию.

Лучше всего обменять деньги еще до вылета. Сейчас обмен рублей по-прежнему возможен через кассы банков или банкоматы, но сперва стоит удостовериться, что там есть нужная вам сумма.

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Бронируйте квартиру, а не отель

Если сервис «‎все включено» для вас не принципиален, задумайтесь о том, чтобы снять апартаменты, а не номер в отеле. Зачастую они гораздо просторнее, а стоят на порядок ниже. К тому же, в квартире будет собственная кухня, что при необходимости поможет сэкономить как минимум на завтраках, пишет портал «‎Финансовая культура».

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