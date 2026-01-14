Три имени для одного моста: как в Петербурге путают даже самые простые переправы (и как это связано с едой)

Загадка одной фамилии: почему Матисов остров не имеет отношения к Матиссу.

Петербург — город, где история запечатлена не только в гранитных набережных, но и в самих названиях. Топонимика Северной столицы хранит следы сменявшихся эпох, владений и даже кулинарных нужд.

Удивительные трансформации претерпели мосты и реки, связанные с Матисовым островом — территорией, чьи имена менялись вслед за развитием города.

Мост, сменивший три имени

Современный арочный мост, соединяющий Матисов и Коломенский острова у истока реки Пряжки, недавно отметил 25-летие своего нынешнего названия — Матисов.

Однако история этого перехода — гораздо дольше. Какое-то время, по всей видимости, мост был безымянным, но уже с 1808 года он получил имя Сухарный.

Это наименование было обусловлено практической необходимостью: рядом располагались Адмиралтейские провиантские магазины, которые тогда именовали «сухарными».

Название, близкое к современному, продержалось недолго: с 1820 по 1829 год мост именовался Матисовским, а затем получил более короткое, привычное нам сегодня наименование.

Матис, рыба или Франция: происхождение острова

Почему же сам остров носит имя Матисов? Здесь следует сразу отмести ложные ассоциации. Никакого отношения к знаменитому французскому живописцу XIX века Анри Матиссу он не имеет — у последнего в фамилии две буквы «С».

Изначально, еще в 1676 году, что подтверждено шведскими картами, остров назывался Каласаари/Калаиссаари, что в переводе с финского означает «рыбный остров».

Современное название закрепилось с 1738 года — по располагавшейся там Матисовой деревне. Краеведы до сих пор ведут споры о происхождении этого имени.

Одни полагают, что оно дано по имени финского мельника Матиса, который жил здесь в начале XVIII века.

Этот Матис, как гласит легенда, во время Северной войны своевременно предупредил Петра I о действиях шведских войск, за что и получил охранный лист на эту территорию.

Другая версия связывает название с выходцами из деревни Меттила, осевшими здесь. Как бы то ни было, “название острова явно старше названия моста”.

Река Пряжка: от “чухонца” до прядильных мастерских

Река Пряжка также хранит интересные топонимические слои. Ее первоначальное имя — Чухонская речка (1738–1762).

Оно было дано по Чухонской деревне, населенной ингерманландскими финнами, которых на протяжении XVIII–XIX веков часто именовали чухонцами.

Следует отметить, что до XX века это слово “не было бранным и использовалось почти исключительно петербуржцами”, как, например, в пушкинском «приют убогого чухонца».

Современное имя реки появляется в 1753 году. В 1730-е годы сюда с территории Адмиралтейства были перемещены прядильные мастерские, что привело к организации слободы для мастеровых.

До 1821 года существовал орфографический вариант — Пряшка.

С конца XVIII века берега Пряжки стали активно застраиваться — на Коломенском острове появились жилые дома, а на Матисовом — цеха знаменитого металлургического завода Чарльза Берда. Кстати, завод Берда первым в России спроектировал и построил чугунный мост на дугах — Сальнобуянский.

“Пряжка” — дом для “предерзостных”

Завершая экскурсию по топонимическим лабиринтам, стоит упомянуть одно зловещее здание на Матисовом острове.

В 1830-е годы здесь по проекту Л. И. Шарлеманя был возведен «Смирительный работный дом» для лиц «предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу».

Позже он трансформировался во временную, а затем и в постоянную лечебницу для душевнобольных Св. Николая Чудотворца.

С советских времен это Городская психиатрическая больница № 2. Примечательно, что даже после смены статуса и официального адреса, в разговорной речи петербуржцев это место до сих пор называется просто — «Пряжка».

