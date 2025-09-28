Псалмы утихли, гитары загудели: как старинная лютеранская церковь Петербурга превратилась в рок-клуб

Анненкирхе — одно из самых атмосферных мест Петербурга. Мрачный интерьер со следами пожара кажется декорацией к фильму о конце света, а сама кирха давно стала точкой притяжения для музыкантов, художников и поклонников кино.

Здесь снимали «Брата», сюда ходил Фаберже, а спустя два века на этой же сцене гремели «Ленинград» и «Король и Шут».

От Фельтена до Фаберже

Храм святой Анны построил в 1779 году Юрий Фельтен — автор решётки Летнего сада и интерьеров Зимнего дворца. Кирха стала духовным домом для целой плеяды известных петербуржцев: здесь венчался Карл Брюллов, молился ювелир Карл Фаберже, работал педагог Пётр Лесгафт.

Перед революцией приход насчитывал 12 тысяч человек и активно занимался благотворительностью.

Век «Спартака» и рок-н-ролла

После 1917-го судьба лютеранских храмов оказалась трагичной. В Анненкирхе сначала разместили кинотеатр «Спартак» с панно «Восстание Спартака», а в 90-е стены бывшей церкви загремели от рок-концертов.

Именно здесь Данила Багров в «Брате» покупал диск «Наутилуса», а зрители слушали «Гражданскую оборону» и «Ленинград». В часовне открылся бар, на втором этаже стояли игровые автоматы — абсурдная, но точная иллюстрация времени.

Пожар и возрождение

В 2002 году рок-клуб закрыли, вскоре случился пожар — крыша рухнула, стены почернели, на руинах проросли деревья. Сейчас отреставрированная Анненкирхе продолжает жить: здесь устраивают службы, выставки современного искусства, перформансы и благотворительные концерты, отмечает АиФ.

Сегодня Анненкирхе остаётся уникальным пространством — одновременно храмом, концертной площадкой и музеем под открытым небом. Её стены помнят молитвы, рок-рифы и кинохронику, а петербуржцы приходят сюда за особой атмосферой — грустной, красивой и по-настоящему живой.