Сердце скажет спасибо: самые полезные грибы, налегать на них нужно в молодости

Опята — самые распространённые грибы на планете: они встречаются почти везде, кроме вечной мерзлоты. Растут обычно семьями — на пнях, деревьях, иногда даже на садовых растениях.

И, похоже, именно эта неприхотливость сделала их невероятно живучими. Достаточно сказать, что в США, в штате Орегон, поселение опят, охватывающее 900 гектаров, признано крупнейшим живым организмом на Земле — его возраст оценивают в несколько тысяч лет.

Кто-то считает опята «вторым сортом» рядом с белыми и подосиновиками, но зря. Эти грибы не только вкусные, но и очень полезные — от сердца до иммунитета.

Белок без лишних калорий

В 100 граммах всего 20 ккал, но при этом 2,2 грамма белка и до 5 граммов пищевых волокон. Такой набор обеспечивает сытость и отлично вписывается в диетический рацион, отмечает портал «Здоровое питание».

Минералы для сосудов

Опята богаты калием и магнием, которые помогают нормализовать давление, поддерживают эластичность сосудов и снижают риск тромбозов.

Подпитка для крови

Железа здесь 0,8 мг на 100 граммов — значимая цифра, ведь именно этот элемент отвечает за уровень гемоглобина и снабжение тканей кислородом.

Природный щит

Не случайно опята называют природным антибиотиком: они помогают справляться с кишечной палочкой и стафилококком, а также содержат вещества с противовирусным действием.

Витамины группы B

B2, B3 и другие витамины обеспечивают здоровье нервной системы, ЖКТ и репродуктивных функций, а заодно поддерживают волосы, ногти и кожу.

Когда лучше отказаться

Но и перебарщивать не стоит. При слабом желудке опята могут вызвать расстройства, а при болезнях ЖКТ, печени, почек или подагре они вообще противопоказаны. Детям до 10 лет опята не рекомендуются, подросткам — только малыми порциями, передает Роспотребнадзор.

Так обычный «гриб с пня» превращается в ценный продукт, который и иммунитет укрепит, и сердцу поможет.