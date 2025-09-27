Городовой / Общество / Тест для тех, кто не хочет бить баклуши: только истинные знатоки русского языка правильно определят смысл 12 фразеологизмов
Опубликовано: 27 сентября 2025 21:30
фразеологизмы
Фото: Городовой.ру

Не торопитесь, отвечайте вдумчиво.

Фразеологизмы — живая часть языка, которая хранит в себе и историю, и народную мудрость. Мы повторяем их по привычке, не всегда задумываясь, что значит «бить баклуши» или «собаку съесть».

Одни выражения пришли к нам из древних ремесел, другие — из литературы и устной речи, третьи прочно закрепились благодаря юмору и иронии.

В этом тесте вы сможете проверить себя: получится ли безошибочно объяснить значение или продолжить известные фразы? А заодно — вспомнить, что русский язык полон неожиданных находок, которыми можно блеснуть в разговоре.

Попробуйте — и узнайте, насколько вы знаток языка!

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
