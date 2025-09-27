Тест для тех, кто не хочет бить баклуши: только истинные знатоки русского языка правильно определят смысл 12 фразеологизмов

Новости по теме

Места не столь отдаленные: что за выражение и откуда оно пошло выражение

Перейти

Язык зумеров и политика: какие слова теперь официально есть в русском языке

Перейти

История первого полета, потрясшего Российскую империю: чем запомнилось 2 июля в истории Петербурга

Перейти

Губа не дура, а язык без костей: у этих выражений есть забытые всеми продолжения

Перейти

«Верста коломенская», «сирота казанская», «совок турушинский»: что забытые фразеологизмы могут рассказать об истории России

Перейти