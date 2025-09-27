MMA с конями: вспоминаем самую абсурдную драку, произошедшую в Петербурге

Летом 2021 года Петербург стал свидетелем сцены, больше похожей на абсурдный анекдот, чем на городские хроники. В центре города группа подвыпивших мужчин устроила настоящую драку за лошадь.
Животное неизвестно откуда оказалось рядом с баром, но именно оно стало причиной конфликта. На записи с камер было видно, как один из горожан изо всех сил пытался оседлать коня, буквально повиснув на его шее.
Другие гуляки, вместо того чтобы остановить приятеля, начали мешать ему ударами руками и ногами.
В итоге несчастный конь оказался зажатым между людьми, которые тянули его в разные стороны, словно в нелепом состязании по перетягивании каната, отмечал портал LenTv24.
За происходящим наблюдали посетители бара и случайные прохожие. Почему мужчины решили выяснять отношения именно за право оседлать животное — неизвестно. Ясно одно: главным пострадавшим в этой странной истории стала лошадь, оказавшаяся в центре пьяной разборки.