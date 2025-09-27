Городовой / Общество / MMA с конями: вспоминаем самую абсурдную драку, произошедшую в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

MMA с конями: вспоминаем самую абсурдную драку, произошедшую в Петербурге

Опубликовано: 27 сентября 2025 23:30
драка с лошадьми
MMA с конями: вспоминаем самую абсурдную драку, произошедшую в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Мужчины превратили улицу в арену, а животное — в главную награду.

Летом 2021 года Петербург стал свидетелем сцены, больше похожей на абсурдный анекдот, чем на городские хроники. В центре города группа подвыпивших мужчин устроила настоящую драку за лошадь.

Животное неизвестно откуда оказалось рядом с баром, но именно оно стало причиной конфликта. На записи с камер было видно, как один из горожан изо всех сил пытался оседлать коня, буквально повиснув на его шее.

Другие гуляки, вместо того чтобы остановить приятеля, начали мешать ему ударами руками и ногами.

В итоге несчастный конь оказался зажатым между людьми, которые тянули его в разные стороны, словно в нелепом состязании по перетягивании каната, отмечал портал LenTv24.

За происходящим наблюдали посетители бара и случайные прохожие. Почему мужчины решили выяснять отношения именно за право оседлать животное — неизвестно. Ясно одно: главным пострадавшим в этой странной истории стала лошадь, оказавшаяся в центре пьяной разборки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще