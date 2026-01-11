Городовой / Город / Пулково в ожидании аншлага: сегодня по залам пройдут 69 тысяч пассажиров
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку
Пулково в ожидании аншлага: сегодня по залам пройдут 69 тысяч пассажиров

Опубликовано: 11 января 2026 14:38
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Руководство аэропорта приняло меры для снижения влияния неблагоприятных погодных условий на работу воздушной гавани в Санкт-Петербурге.

Аэропорт Пулково осуществляет работу в соответствии с установленным расписанием. В планах на сегодняшний день — выполнение 538 рейсов, которые рассчитаны на обслуживание около 69 тысяч человек. Эти сведения приводит пресс-служба транспортного узла.

Непогода, наблюдавшаяся накануне как в Петербурге, так и в столице, не повлияла на основной график отправлений и прилётов. Представители аэропорта отмечают:

«Службы обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях».

10 января сотрудники аэропорта провели очистку аэродрома, освободив от снега свыше 350 гектаров территории.

Юлия Аликова
