Пулково в ожидании аншлага: сегодня по залам пройдут 69 тысяч пассажиров

Аэропорт Пулково осуществляет работу в соответствии с установленным расписанием. В планах на сегодняшний день — выполнение 538 рейсов, которые рассчитаны на обслуживание около 69 тысяч человек. Эти сведения приводит пресс-служба транспортного узла.
Непогода, наблюдавшаяся накануне как в Петербурге, так и в столице, не повлияла на основной график отправлений и прилётов. Представители аэропорта отмечают:
«Службы обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях».
10 января сотрудники аэропорта провели очистку аэродрома, освободив от снега свыше 350 гектаров территории.
