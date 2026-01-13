Городовой / Город / Пушистые нарушители: за укусы и царапки любимцев хозяевам придётся платить больше
Пушистые нарушители: за укусы и царапки любимцев хозяевам придётся платить больше

Опубликовано: 13 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Госдуме рассматривают инициативу об увеличении штрафов от 25 до 50 тысяч рублей.

Комитет по вопросам государственного строительства и законодательства рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть проект закона об увеличении штрафов за причинение вреда здоровью граждан в результате ненадлежащего обращения с животными. Этот законопроект был внесён депутатами под руководством Нины Останиной, председателя комитета по вопросам защиты семьи, материнства и детства. Рассмотреть инициативу предлагается в первом чтении.

В документе отмечается, что ужесточение наказаний касается нарушений, которые привели к ущербу для здоровья людей или их имуществу. С учётом изменений, размеры возможных денежных взысканий станут следующими:

  • Для граждан — от 25 до 50 тысяч рублей
  • Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей
  • Для должностных лиц — 50–100 тысяч рублей (без изменений)

Среди ключевых нововведений — увеличение срока, в течение которого нарушителя смогут привлечь к административной ответственности. Если сейчас этот период составляет 60 дней, то в случае принятия закона он увеличится до одного года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
