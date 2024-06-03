Путешествие с собакой за границу: нюансы, необходимые документы и обязательные условия

С собаками путешествуют огромное множество туристов и не только на личных автомобилях. Порой хозяин хочет, чтобы и его питомец разделил с ним красоты курорта и искупался в океане, ловя рыбок. Если тоже собираетесь взять четырехлапого с собой в самолет, помните несколько нюансов и правил.

Как подготовиться

У собаки обязательно должен быть международный ветеринарный паспорт и проставленные в нем все необходимые прививки. Если каких-то нет, то их нужно доставить хотя бы за месяц до даты отправления. У пса может быть адаптация и плохое самочувствие. Также там должна стоять отметка о противопаразитарных принятых препаратах. Обязательно нужно сделать прививку и от бешенства.

Также собака должна иметь чип. Он ставится под кожу и очень полезен тогда, когда питомец теряется. Найти и отследить его по чипу в сотни раз проще и быстрее, нежели развешивать безполезные объявления на столбах или опрашивать прохожих.

Источник фото: Legion-Media

Как перевозить в самолете

За 12 часов до полета лучше собаку не кормить. Некоторые хозяева дают мохнатому другу успокоительные препараты (за 30 минут до отправления), чтобы она мирно проспала полет и сильно не стрессовала. Ветеринары тоже советуют поступать именно так.

На борт самолета можно взять далеко не каждого питомца. У авиакомпаний данные по весу разнятся. Кто-то разрешает возить рядом питомца весом в 12 килограммов, где-то указано пять, а кто-то разрешает восьмикилограммовых питомцев. Можно выкупить место рядом с вами и поставить переноску туда. Тогда собака будет спокойна.

Источник фото: Legion-Media

Остальные средние и большие собаки будут лететь в специальном багажном отсеке. Его проветривают и отапливают, так что беспокоиться не о чем. Авиакомпанию несет ответственность за вашего питомца, поэтому в их интересах довести его до пункта назначения в целости и сохранности.

Переноска должна быть удобной, чтобы пес мог легко встать на лапы полностью или лечь там. В салон стюарты позволят взять лишь собаку-поводыря, в таком случае на вес смотреть не будут.

Есть еще одно важное уточнение. Многие авиакомпании отказывают в перевозке собак с приплюснутой мордочкой. Они очень чувствительны к перепадам давления и температур, у многих начинается удушье из-за строения головы. Часто такие животные умирают в полете.

И помните, что перевозка собак в самолете платная. Цена за место варьируется от двух тысяч рублей и до шести в зависимости от авиакомпании. Покупать место нужно заранее, как и приезжать в аэропорт, чтобы успеть пройти не только свой досмотр, но и ветеринарный контроль для питомца.

Источник фото: Legion-Media