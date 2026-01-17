Путин объявил: Петербург соберёт мировой транспортный форум уже в апреле

Владимир Путин объявил о проведении международного транспортного форума, который состоится в апреле в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что особое внимание на этом мероприятии будет уделено поддержке молодых специалистов: начинающих инженеров, разработчиков робототехники, а также создателей гражданских автономных транспортных средств. Об этом глава государства сообщил на совещании, посвящённом вопросам развития автономных систем.
