"Пузырь" на обоях - не повод для паники: Делаю ему 1 укол - и нет проблемы

Ремонт в доме или квартире нередко приравнивают к стихийному бедствию. А если его делают не профессиональные матера, а сами хозяева, то сложностей возникает немало.

Простую рекомендацию, которая пригодится во время ремонта, дали на канале "Практичные советы", обязательно будет полезна тем, кто занимается ремонтом в доме или квартире.

Проблема может возникнуть во время наклеивания на стену обоев, не важно, под покраску они или с рисунком. Если вы не смогли сразу выровнять полотно бумаги на стене, то на нём могут образоваться пузыри.

Не профессионалы обычно впадают в панику и пытаются снять пласт обоев ил переклеить его, но от этого появляется ещё больше неровностей.

Но можно решить эту проблему буквально за несколько секунд. Для этого понадобится чистый шпатель, немного обойного клея и шприц с иголкой.

Наливаем в шприц клей, надеваем иглу. Теперь прокалываем иглой пузырь на обоях и заливаем внутрь клей. Не стоит бояться, что от прокола при помощи иглы шприца на обоях останется дырка. Покрытие притянется к стене при помощи клея, вы и найти потом это место не сможете.

Шприц убираем, а по пузырю аккуратно проходимся шпателем. Ватным диском убираем излишки выступившего их отверстия на обоях клея. Таким образом поверхность будет выровнена, пузырь ликвидирован, а ваше настроение - снова на высоте.

Теперь вы точно знаете, что пузырь на свежих обоях - совсем не повод паниковать или переклеивать покрытие, будете действовать как умелый мастер с опытом, а не как любитель-самоучка.

