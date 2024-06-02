Пять мест в Дубае, от которых туристу лучше держаться подальше

В Дубае постоянно можно встретить толпы туристов со всего мира. И неудивительно, ведь город славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, шикарными ресторанами и клубами. А его главной изюминкой является небоскреб Бурдж-Халифа, который стремятся посмотреть все приезжающие сюда гости.

Местные жители очень рады туристам и стараются оказать первоклассный прием. Но все же есть места, в которые иностранцам лучше не ходить. И вот почему.

Бары

В стране иностранцам разрешено пить алкоголь только при наличии специальной лицензии. Мало кто из туристов ее имеет, а это значит, что, выпивая в баре без документа, вы нарушаете закон.

Но даже наличие лицензии еще не делает из вас законопослушного туриста. Ходить в нетрезвом виде по улицам тоже нельзя. Если полицейские вас заметят, то непременно заберут в участок.

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Бесплатные пляжи

Поскольку Дубай следует мусульманским традициям, здесь не очень приветствуется чересчур открытая одежда. Но на бесплатных пляжах и особенно для туристов правила не такие строгие. Тем не менее зачастую здесь можно нарваться на консервативных местных жителей, которые могут осудить вас за чересчур откровенный купальник. А еще у бесплатных пляжей есть другой минус — там не всегда чисто, нет шезлонгов, зонтиков и туалетов.

Побережье в ночное время

Прогулка по ночному Дубаю звучит очень романтично. Вот только в темное время суток лучше гулять по городу, не подходя к побережью. Все дело в том, что с наступлением темноты к берегу близко подплывают медузы. Многие из них ядовиты, так что если случайно наступить, придется ехать в больницу.

А еще одну опасность представляют морские ежи. У них настолько острые иглы, что они могут легко проткнуть даже некоторую обувь. Вынуть иглу из раны самому — сложно. Понадобится медицинская помощь.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вагоны метро

Это ограничение касается мужчин. Все потому что в городе оборудованы специальные вагоны метро, в которых могут ездить только женщины и дети до 12 лет. Если в такой вагон зайдет мужчина, ему грозит серьезный штраф.

Бедные районы

Даже в таких богатых городах, как Дубай, найдутся районы победнее, например, International City. Это не самые благополучные части города, в которых туриста могут окружать попрошайки и прочие подозрительные личности. Чтобы обезопасить себя, лучше гулять по более туристическим маршрутам, советует портал «‎Путеводитель в лето».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru