От классицизма к биг-биту: что произошло 5 октября в истории Петербурга

День, когда город отмечал премьеры и рекорды.

Пятое октября отмечено в истории Петербурга чередой значимых событий, от театральных премьер и знаковых указов до рождения звукового кино и первых ВИА.

1818: памятники полководцам

Как указано в Российском энциклопедическом словаре, 5 октября 1818 года Александр I издал указ о сооружении в Санкт-Петербурге памятников Кутузову-Смоленскому и Барклаю-де-Толли.

Однако, торжественное открытие состоялось лишь через 18 лет.

Причиной задержки стало «саботирование» конкурса скульпторами, которые не хотели изображать полководцев в строгой военной форме, что противоречило принципам классицизма.

1929: эра звукового кино

На Невском проспекте, 72, открылся первый в СССР звуковой кинотеатр. Оснащенный аппаратурой системы Александра Шорина, он ознаменовал конец эпохи таперов и оркестров, сопровождавших показы.

Изначально кинотеатр носил название «Кристалл Палас», но в советское время был переименован в «Знание». В 1997 году, после реконструкции, он вернул себе историческое название.

1966: рождение «Поющих гитар»

В актовом зале Военмеха состоялся первый концерт ВИА «Поющие гитары».

Коллектив, в составе которого были Евгений Броневицкий, Лев Вильдавский, Анатолий Васильев и Сергей Лавровский, стал первым, кого в прессе назвали «вокально-инструментальным ансамблем».

«Поющие гитары» также были первыми исполнителями биг-бита на советской профессиональной сцене. Ансамбль стремительно набирал популярность, записывая гибкие и долгоиграющие пластинки, и давая до 400 концертов в год.