Соткала сама или сама накрыла: две версии происхождения самой желанной сказочной скатерти

В чем секрет скатерти-самобранки?

Среди магических атрибутов русских сказок, таких как меч-кладенец, скатерть-самобранка занимает особое место.

Возможность получить «дармовую еду в любое время» делает ее, пожалуй, самым желанным артефактом.

Однако происхождение слова «самобранка» часто вызывает вопросы.

Версия первая: «Браный» узор, а не ругань

Ключевой момент — написание слова с одной «н». Слово «браный» с одной «н» не связано ни с руганью, ни с сражениями.

В старину «браными» называли скатерти, пояса или рушники, «вытканные разноцветными нитками с узорами».

Создание такого орнамента требовало большого мастерства и времени, что делало «браные скатерти дорогими», их стелили только по праздникам.

Таким образом, скатерть, которая «сама собой соткалась с такими узорами», автоматически наделялась магическими качествами, включая способность самостоятельно подавать угощения.

Версия вторая: от «борошна» к «бра́шну»

Вторая версия связывает название с функцией скатерти — быть неиссякаемой столовой.

Возможно, здесь поучаствовало слово «брашно». Изначально «борошно» (мука), оно трансформировалось в древнерусском языке в «бра́шно» со значением «кушанье», «угощение», «яства».

Это значение существовало вплоть до XIX века.

Лингвистический разбор: корень «брать»

Слово «самобранка» легко распадается на «сам» и «бран». Последняя часть, как выясняется, восходит к глаголу «брать».

Как пишет "Беречь речь", у этого глагола, помимо известного нам значения «собирать», до XIX века было второе значение: «ткать узорами».

Классики использовали слово в значении еды: у А. Н. Радищева в очерке «Путешествие из Петербурга в Москву» (1779-1790 гг.) можно прочесть: «Утешайте томящегося нищетою; вкусите его бра́шна, и сердце ваше усладится».

Таким образом, «самобранка» — это та, что сама собирает угощение (бра́шно) или та, что сама соткалась (бра́ный узор).