«Балтиец» в шоколадном наряде уже мчит по новой линии метро с первыми пассажирами

В Санкт-Петербурге в метро появился новый поезд «Балтиец», оформленный в коричневых тонах. Этот современный поезд предназначен для обслуживания строящейся шестой линии городской подземки.

Как сообщили в Комитете по транспорту, на данный момент его выпустили на Кировско-Выборгскую линию, чтобы провести испытания в условиях действующего метро, учитывая особенности длины платформ.

Пока электродепо «Красносельское» не введено в строй, новые составы временно размещают на территории депо «Автово».

В это же время вагоны модели «Ем», которые недавно работали на первой линии, не отправлены на списание. Их переводят на шестую линию, где началась подготовка к открытию нового маршрута для пассажиров.

Эти поезда выполняют пробные поездки, во время которых проверяются важнейшие системы — такие как управление, работа тормозов, сигнализация и связь. Ожидается, что после завершения всех необходимых тестирований новая ветка будет полностью готова к приёму жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что в новых поездах «Балтиец» планируется протестировать усовершенствованную систему вентиляции.