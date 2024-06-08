Пять правил абхазского этикета, которые нельзя нарушать: иначе нарветесь на скандал

Собираясь в Абхазию, турист должен помнить, что это государство славится немалым количеством старинных традиций и обычаев. И чтобы не испортить себе отдых, а также не обидеть местных жителей, о некоторых из них стоит знать заранее.

Кто устанавливает правила

В Абхазии большое значение имеет апсуара. Это древний кодекс чести, который регулирует различные аспекты жизни местных жителей.

Туристам его придерживаться не обязательно, но все же есть некоторые правила этикета, которые лучше не нарушать, чтобы избежать недопониманий и конфликтов.

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Открытая одежда

В вопросах дресс-кода абхазы весьма консервативны. Они не носят открытые наряды, делая выбор в пользу более простой и скромной одежды.

Здесь не продаются экстравагантные платья или короткие шорты — все это можно встретить лишь на туристах. При этом гостям не стоит забывать об уместности нарядов. Например, для походов по святым местам лучше выбрать что-то более закрытое.

А еще здесь не одобряются татуировки и пирсинг, а также серьги на мужчинах. Так что подобные атрибуты самовыражения по возможности лучше спрятать.

Купальники

Поскольку преимущественно здесь носят закрытую одежду, к купальникам отношение тоже весьма специфичное. Разумеется, на пляже к вам не возникнет никаких вопросов, но за его пределами в купальном костюме лучше не появляться, иначе это сочтут за неуважение к местным жителям.

Так что если вы выходите с пляжа до магазина или кафе, обязательно накиньте на себя рубашку и наденьте шорты. Особенно, если вы находитесь в Сухуме — тут введено административное наказание за пребывание в купальниках вне пляжа.

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Разговоры о политике

Подобные беседы везде считаются дурным тоном, и Абхазия — не исключение. Особенно здесь стоит избегать разговоров о войне с Грузией. Подобные дискуссии могут обернуться потасовкой.

Пить кофе на набережной

В России чаще всего женщины встречаются с подругами за чашечкой кофе, чтобы обсудить последние сплетни. А вот в Абхазии распитие кофе на веранде считается исключительно мужским занятием.

Пока женщины сидят дома с детьми, мужчины собираются за чашкой кафе и обсуждают важные дела. Такая традиция до сих пор сохранилась в кафе «У Акопа». Женщины тут не приветствуются и не обслуживаются.

Шуметь в горах

Горы в Абхазии приравниваются к храмам. Поэтому здесь нельзя шуметь, ругаться и носить чересчур откровенную одежду.

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