В Петербурге я не ношу пуховик — вот мой секретный ингредиент: влагонепроницаемость, и тогда тебе не страшен этот ветер

Как же справляются с зимой сами петербуржцы? Пять проверенных лайфхаков.

Зима в Санкт-Петербурге не может похвастаться сибирской суровостью, однако ее коварство кроется в другом — в феноменальной непредсказуемости и стремительной переменчивости.

Теплое солнечное утро может обернуться ледяным испытанием всего через полчаса из-за внезапного порывистого ветра.

“Без подготовки человек, вышедший на улицу теплым солнечным утром, через полчаса уже продрогнет до костей от ледяного порывистого ветра”.

К этому добавляется климатическая аномалия: влажность воздуха делает температуру в -3ºС ощутимой, как -12ºС.

Лайфхак первый: Оденься как петербуржец — Влагонепроницаемость прежде всего

Основной набор жителя Северной столицы — это одежда, которая не пропускает влагу и не продувается. Такие вещи востребованы здесь круглый год, варьируясь от демисезонных до объемных зимних моделей.

Зимой обязательным дополнением становится объемный теплый шарф — он нужен, чтобы “можно было закрыть лицо от ветра”.

Необходимы также обувь на нескользящей подошве, что критически важно на фоне вездесущего гололеда, и, конечно, варежки.

“В противном случае, можно попрощаться с гладкой и мягкой кожей на руках”.

Попытки носить в эту ветрено-влажную среду сапоги на высокой шпильке или короткие пуховики — это, по мнению местных жителей, откровенное лукавство, граничащее с самоистязанием.

Лайфхак второй: Живи по графику петербуржца — Прогноз важнее сна

Жители города усвоили горький урок: в любой момент может случиться зимний коллапс. Продолжительные снегопады или внезапные туманы с ливнями посреди зимы — обыденность.

Иначе говоря, даже обещания властей о готовности к зиме, часто разбиваются о реальность десятибалльных пробок.

“Начальник, может, и примет причину опоздания, но работать легче не станет — времени назад не вернешь”.

Следовательно, график строится с запасом: прогноз погоды изучается с вечера, а будильник ставится минимум на полчаса раньше — чтобы не спеша позавтракать и использовать сэкономленное время на откапывание машины или преодоление заторов.

Лайфхак третий: Передвигайся как петербуржец — Метро как музей

Самая надежная система в условиях погодных катаклизмов — это, без сомнения, метрополитен.

“Пока единственная сеть, которая не выходит из строя при погодных коллапсах — это метрополитен”.

Для жителей, чьи дома находятся в пешей доступности от подземки, личный автомобиль часто остается стоять у дома, пока владелец “спокойно, без пробок и пыхтения возле сугроба, который когда-то был машиной, отправляется на работу”.

Несмотря на то, что из-за возросшего потока могут возникать временные казусы — а матчи «Зенита» регулярно устраивают дополнительные проверки на прочность системы — метро остается самым предсказуемым способом передвижения.

Лайфхак четвертый: Не допускайте дефицитов — Борьба с солнечным голодом

Длительные темные дни — плата петербуржцев за белые ночи. Солнце может выглядывать всего на пару часов, а в остальное время небо затянуто низкими серыми облаками.

Этот дефицит света длится не три, а все девять-десять месяцев. Следствие — повсеместный дефицит витамина D.

“В отпуска детей Северной столицы родители стараются отправлять в какие-нибудь лагеря, санатории в солнечные регионы России”.

Кроме организации “солнечных отпусков”, жители активно прибегают к приему витаминных комплексов, чтобы компенсировать отсутствие естественного света.

Лайфхак пятый: Радуйтесь жизни — Уют как противоядие от хандры

Отсутствие света напрямую влияет и на настроение, что закрепляет за Петербургом репутацию депрессивного города. Однако петербуржцы выработали собственный способ борьбы с хандрой.

“Радость в Петербурге ассоциируется с уютом — с теплыми пледами, книгами, горячими напитками, пушистыми толстыми котами, которых здесь просто обожают”.

Библиотеки и кофейни, наполненные ароматами свежей выпечки, всегда переполнены.

Секрет выживания прост — необходимо уделять больше времени отдыху в приятных компаниях, дружеским беседам, походам в театры и на выставки. Город предоставляет для этого массу возможностей.

