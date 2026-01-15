Городовой / Полезное / Пятна с вещей всегда вывожу не «Ариэлем»: мир встал с ног на голову, но грязь убирает этот фрукт
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Пятна с вещей всегда вывожу не «Ариэлем»: мир встал с ног на голову, но грязь убирает этот фрукт

Опубликовано: 15 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Уникальный лайфхак по уборке.

Вернуть белоснежный вид потускневшему белью можно не только специальными средствами. Есть простой и дешёвый способ, известный ещё со времён СССР. Для него понадобится всего один лимон.

Наберите в большую кастрюлю около пяти литров воды, положите туда белые вещи и добавьте лимон, нарезанный дольками. Доведите воду до кипения и продержите бельё в кипящем растворе примерно 15 минут. За это время лимонная кислота осветлит ткань, уберёт серый оттенок и желтизну.

После этого аккуратно извлеките вещи и постирайте их в машинке обычным способом с добавлением порошка. Результат вас приятно удивит.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
