Пятна с вещей всегда вывожу не «Ариэлем»: мир встал с ног на голову, но грязь убирает этот фрукт

Вернуть белоснежный вид потускневшему белью можно не только специальными средствами. Есть простой и дешёвый способ, известный ещё со времён СССР. Для него понадобится всего один лимон.
Наберите в большую кастрюлю около пяти литров воды, положите туда белые вещи и добавьте лимон, нарезанный дольками. Доведите воду до кипения и продержите бельё в кипящем растворе примерно 15 минут. За это время лимонная кислота осветлит ткань, уберёт серый оттенок и желтизну.
После этого аккуратно извлеките вещи и постирайте их в машинке обычным способом с добавлением порошка. Результат вас приятно удивит.