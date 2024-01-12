Раньше Старый Новый год не отмечали без вареников с сюрпризом: идея на миллион

Старый Новый год по традиции провожают в ночь с 13 на 14 января. А это значит, что есть повод устроить небольшую трапезу и позвать самых близких людей за стол. Угощать и развлекать их можно как в старину — варениками с сюрпризом.

Готовили изделия из теста для гадания. Начинку использовали, как правило, самую обычную, то есть из картофеля или творога. Но внутрь обязательно клали какой-то дополнительный секретный ингредиент, который и предсказывал судьбу.

Например, можно положить кусочек апельсина, который обещает скорое наслаждение. Арахис предрекает любовные похождения, а вишня — удачу. Капуста говорит об идущих в руки богатствах, а с сюрпризом в виде кураги можно готовиться к радости. Значение каждой добавки можно обговорить в кругу семьи заранее, пишет портал Tvtomsk.

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