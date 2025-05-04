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Рай для мясоедов: петербуржец побывал в особом ресторане — теперь советует всем в Сети

Опубликовано: 4 мая 2025 09:31
ресторан
Рай для мясоедов: петербуржец побывал в особом ресторане — теперь советует всем в Сети
Фото: Городовой.ру

Впрочем, ваш опыт может отличаться от его. Раз на раз не приходится.

Если вы ищете место в Петербурге, где можно вкусно и сытно поесть мясо, стоит обратить внимание на ресторан «The Бык». Он находится на улице Фучика, в торговом центре недалеко от метро «Бухарестская». Удобный момент — просторная парковка рядом и большая вывеска с быком, который сразу привлекает внимание.

Столик лучше бронировать заранее: заведение популярное, и на посещение дают около двух часов. Этого времени хватает вполне, особенно если вы настроены просто вкусно поужинать без спешки.

Атмосфера в «The Бык» соответствует названию: тёмные стены, массивные элементы декора и портреты могучих быков создают настоящий брутальный настрой.

Меню интересное, но не очень разнообразное. Почти все блюда стоят по фиксированной цене — 350 рублей, что по нынешним временам можно назвать настоящей находкой (гарантии, что фикс-прайс не вырастет в ближайшее время нет). Мясо — главная гордость ресторана.

Здесь делают акцент на альтернативные стейки, которые стоят 550 рублей за большую порцию. Стейк Фланк оказался достаточно мягким, хотя иногда попадались жилки. Его можно смело оценить на крепкую «четвёрку», отмечает мужчина, оценивший заведение. А вот гарнир из батата с соусом дор-блю его по-настоящему впечатлил: идеальное сочетание сладковатого вкуса и пикантной остринки.

Порадовало и обслуживание — быстрое и ненавязчивое. Официанты не просто приносили блюда, но и могли грамотно рассказать о каждом стейке и подсказать лучший выбор гарнира или напитков. Вода на столе была бесплатной, а заказ и чаевые можно было оставить через смартфон.

Не обошлось из ложки дегтя. Из напитков выбор оказался мягко говоря скверным: бокал кьянти не оправдал ожиданий за свою цену, зато пиво получило положительные отзывы. Кофе, которым завершили ужин, тоже был вполне достойным, хотя до идеала не дотянул.

В целом, «The Бык» оставил очень приятное впечатление на петербуржца. Но не стоит забывать, что в Сети можно найти и негативные отзывы на заведение, хотя его оценка и равняется 4,9 баллам.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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