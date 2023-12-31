Разрезанный ананас останется свежим и сочным: хранить его нужно только так

Вряд ли даже целая семья сможет за один присест съесть сразу весь ананас. В итоге уже нарезанный плод приходится убирать в холодильник, где на следующий день он может подсохнуть и потерять все вкусовые качества.

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с порталом «Городовой» пояснил, что фрукт действительно лучше хранить при низких температурах. Просто темное и прохладное место для этого не подойдет.

Однако прежде чем положить ананас в холодильник, его нужно подготовить. Иначе фрукт все равно зачерствеет и станет безвкусным.

«Разрезанный ананас следует хранить в холодильнике в пластиковой или стеклянной посуде с крышкой. Если такой посуды нет, можно использовать пакет для хранения продуктов, но его нужно плотно закрыть. Также необходимо убедиться, что ананас не находится рядом с продуктами, которые могут испортить его вкус и запах», — отметил эксперт.

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