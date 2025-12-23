Решать будут регионы: уже в начале 2026 года электронные сигареты могут попасть под полный запрет

В начале 2026 года главы субъектов Российской Федерации смогут ввести полный запрет на производство и продажу вейпов в своих регионах.
Такая возможность обсуждается на федеральном уровне, и соответствующая поправка была представлена на заседании Молодёжного парламента при Государственной думе.
Об этом сообщил депутат законодательного собрания Денис Четырбок.
Рассматривалось предложение, согласно которому полномочия по установлению запрета перейдут к руководителям субъектов страны. Ожидается, что окончательное решение будет принято в первые месяцы 2026 года.
По словам Четырбока, вопрос находится на этапе активного согласования.
Ранее был одобрен закон, вводящий ограничения на продажу табачной продукции и вейпов вблизи остановок городского транспорта.
