Городовой / Город / Решать будут регионы: уже в начале 2026 года электронные сигареты могут попасть под полный запрет
Опубликовано: 23 декабря 2025 19:00
Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примут в первые месяцы следующего года.

В начале 2026 года главы субъектов Российской Федерации смогут ввести полный запрет на производство и продажу вейпов в своих регионах.

Такая возможность обсуждается на федеральном уровне, и соответствующая поправка была представлена на заседании Молодёжного парламента при Государственной думе.

Об этом сообщил депутат законодательного собрания Денис Четырбок.

Рассматривалось предложение, согласно которому полномочия по установлению запрета перейдут к руководителям субъектов страны. Ожидается, что окончательное решение будет принято в первые месяцы 2026 года.

По словам Четырбока, вопрос находится на этапе активного согласования.

Ранее был одобрен закон, вводящий ограничения на продажу табачной продукции и вейпов вблизи остановок городского транспорта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
