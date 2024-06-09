Родина фламенко может быть ни при чем: вот откуда пошло выражение «испанский стыд»

Испанским стыдом именуют чувство неловкости, которое появляется, если кто-то другой делает что-то странное или глупое. У этого ощущения есть и научное название — эмпатическое смущение. А современные подростки в подобных ситуациях используют слово кринж.

Откуда пошло выражение

На сегодняшний день есть две теории происхождения термина. Первая — религиозная. Считается что жизнь Иуды завершилась у осины. Якобы после этого дереву стало стыдно, что оно стало последним пристанищем предателя. А «испанский» появилось оттого, что осина на иврите звучит как «испа».

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Вторая теория более приземленная. Вполне вероятно, что выражение пришло в русский язык из английского. Там есть термин spanish shame. А в туманном Альбионе он возник во время бума популярности не очень хороших испанских сериалов. Британцы испытывали неловкость за действия героев картин.

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Есть ли аналоги в других языках

Подобное чувство не чуждо не только англичанам и россиянам. В других языках для него тоже есть отдельное слово либо словосочетание, однако они не имеют ничего общего с Испанией.

Например, в немецком говорят Fremdscham, что означает «стыд за чужого», в голландском — plaatsvervangende schaamte, что переводится как «стыд-перевертыш». В финском есть слово myötähäpeä — «общий стыд». Испанский же вариант схож с немецким: vergüeza ajena можно перевести как «стыд за другого».

Как проявляется

Испанский стыд вызывает у человека ощущение, будто в неловкую ситуацию попал он сам. Интересно, что на фоне этого беспокойства могут проявиться физические недомогания. У некоторых отмечается повышенная потливость, жар, покраснение лица и ушей, мурашки и дрожь. Редко может дойти даже до панической атаки, пишет «Тинькофф Журнал».

Источник фото: Legion-Media

Напомним, ранее «Городовой» также разъяснял, откуда пошло выражение «‎плакать крокодиловыми слезами».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media