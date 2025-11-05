Родственник исчезнувшей в Турции петербурженки рассказал, что произошло перед ее пропажей

Близкие и коллеги Ирины продолжают поиски, задействуя частных детективов, обращаясь в МИД России и распространяя информацию через социальные сети.

Родные Ирины Веселёвой, гражданки России, исчезнувшей в одном из турецких курортных городов, обратили внимание на неожиданные обстоятельства её пропажи и на недостаточно активную реакцию полиции.

Супруг племянницы женщины заявил 78.ru, что после её исчезновения 1 ноября организованных поисковых мероприятий почти не проводилось, а действия полиции выглядят формальными. Эта позиция разделяется и другими родственниками пропавшей.

По информации сына Ирины, она ушла из гостиницы в дневное время, сказав, что собирается в магазин. Всё личное — документы, ценности и гостиничный браслет — она оставила у себя в сумке.

Семью настораживает тот факт, что записи видеонаблюдения отсутствуют как в отеле, так и на прибрежной территории, где её видели в последний раз.

Серьёзные вопросы вызывает и поведение одного из гостей гостиницы, вместе с которым Ирина покидала территорию гостиницы. После общения с полицией этот человек не проявлял интереса к ребёнку пропавшей и не вступал ни в какие разговоры, а её вещи отнёс на стойку регистрации только поздно вечером, в 23 часа. Почему вещи были сданы так поздно, для родственников до сих пор остаётся неясным.

Местные представители полиции придерживаются версии, что женщина могла утонуть, однако семья Ирины эту версию отвергает, поскольку тело так и не было найдено. Также близкие отмечают, что год назад на этом же месте исчезла ещё одна туристка, что усиливает тревогу по поводу обстановки на территории гостиницы.

Несмотря на повторяющуюся череду происшествий, координированных поисков организовано не было.

В настоящее время близкие и коллеги женщины обращаются к российскому внешнеполитическому ведомству, нанимают частных специалистов для розыска и распространяют сведения об исчезновении через социальные сети.

— Мы надеемся, что она жива… Очень важно найти её, чтобы она вернулась домой. Для ребёнка мама — это вселенная,

— отметил брат Ирины.

Он призвал всех, кто обладает важной информацией, выйти на связь, выражая уверенность, что, благодаря вниманию общественности, ситуация получит развитие.

Напомним, 31 октября из гостиницы в Турции пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, которую пока так и не удалось найти.