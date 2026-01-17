Городовой / Город / "Роскомнадзор поставил точку: ждет ли Telegram новая блокировка, или все спокойно?"
"Роскомнадзор поставил точку: ждет ли Telegram новая блокировка, или все спокойно?"

Опубликовано: 17 января 2026 12:54
 Проверено редакцией
"Роскомнадзор поставил точку: ждет ли Telegram новая блокировка, или все спокойно?"
В настоящее время к мессенджеру Telegram в России не вводятся какие-либо дополнительные ограничения. Это официально подтвердили представители Роскомнадзора, общаясь с журналистами. Они уточнили: "По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется."

Жители России в пятницу стали высказывать недовольство работой мессенджера, заметив, что загрузка видеоматериалов стала проходить медленнее. В соцсетях появились многочисленные жалобы на снижение скорости обмена файлами. Несмотря на это, официальные структуры не подтверждают новые технические ограничения для пользователей Telegram.

В середине августа Роскомнадзор сообщал о начале введения некоторых ограничительных мер, касающихся совершения звонков в Telegram и WhatsApp. Применение этих мер ведомство объясняло необходимостью предотвращать мошенничество, направленное против российских пользователей. Тогда представители Роскомнадзора подчёркивали, что их действия направлены на защиту граждан от обмана и вымогательства.

Юлия Аликова
