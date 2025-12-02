Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта

Магазин купцов Елисеевых на Невском проспекте остается символом имперского великолепия. Многие любуются зданием, интерьерами или ассортиментом, но лишь немногие задумываются о судьбе владельцев этого роскошного предприятия.

История наследников Григория Григорьевича Елисеева — это драма личного выбора, конфликта поколений и отказа от несметного богатства.

Конфликт поколений и материнская поддержка

Судьба самого Григория Григорьевича осложнилась личной драмой: после кончины жены, Марии Андреевны, он женился на молодой подруге всего через месяц. Этот поступок стал точкой невозврата в отношениях с детьми.

Все пятеро сыновей — Григорий, Сергей, Николай, Александр и Пётр — а также младшая дочь отвернулись от отца, встав на сторону матери.

В октябре 1914 года, после похорон матери, на которых отец отсутствовал, сыновья приняли радикальное решение. Они “отказались от пожалованного отцу дворянства и от наследства”.

Это был беспрецедентный акт против главы семейства, предавшего память их матери.

Если бы не последующая национализация в 1917 году, будущее легендарного магазина оставалось бы под вопросом, так как у Елисеева во втором браке детей не было.

Торговля как проклятие: нежеланное дело жизни

Важно отметить, что ни один из сыновей не видел себя продолжателем отцовского дела. Торговля их не привлекала. Григорий Григорьевич, планируя экспансию в Америку, велел старшему сыну Григорию отправиться в США с неограниченным кредитом.

Но Григорий отказал — он мечтал стать врачом и уже учился в Военно-Медицинской академии. Отказались также Сергей и Пётр.

Не добившись согласия, отец лишил сыновей материального довольствия.

Однако дети получили поддержку от матери. Мария Андреевна “стала финансировать сыновей из своей части капитала, а когда муж решил прекратить это, просто передала деньги на хранение брату Григория Григорьевича Александру Григорьевичу”.

Купец, таким образом, потерял надежду на продолжение дела своей жизни.

Пути наследников: врачи, лингвисты и эмигранты

Судьбы младшего поколения сложились крайне по-разному:

Григорий (старший): Он стал врачом-хирургом, принял революцию и не думал об эмиграции. Однако в 1934 году его вместе с братом Петром арестовали после убийства Кирова. “То, что они не общались с отцом, отреклись от него, никого не интересовало”. Сосланные в Уфу, они были вновь арестованы в 1937 году и не вернулись.

Сергей: Полиглот, владевший французским, немецким, японским и китайским. После учебы в Европе и Японии, он остался в России, но после ареста в 1920 году решил эмигрировать. Сергей нелегально перебрался с семьей в Финляндию, затем во Францию, а позже в Америку, где стал директором Яньцзинского института при Гарвардском университете. Умер в 1975 году, похоронен под Парижем.

Николай: После 1917 года уехал в Париж. Он не занимался торговлей, став биржевым журналистом и адвокатом.

Александр: Остался в России, работал инженером в Ленинграде.

Младшая дочь: побег из золотой клетки

Отдельная история — судьба младшей дочери Марии (Мариэтты). Ей было всего 15 лет на момент смерти матери, и она осталась жить с отцом и его новой женой. Григорий Григорьевич держал дочь под строгим контролем, опасаясь, что она сбежит к братьям.

В 1915 году, незадолго до революции, братья организовали её похищение. Воспользовавшись моментом, когда охрана отвлеклась, Мария была увезена из дома. В присутствии адвоката она заявила:

“Я сама убежала. Из-за мамы”.

Три года длилось разбирательство, но отец проиграл суд.

Мария осталась в России, вышла замуж (ее муж, штаб-капитан Андреев-Твердов, был арестован и погиб в 1918 году). Она жила в Москве в коммунальной квартире, и “говорили, что она одно время работала водителем”.

Из всех братьев связь поддерживала лишь с Николаем в Париже.

Потомки, сохранившие память о Григории Григорьевиче-старшем, вспоминали:

“Дед так всю жизнь и не мог простить своего отца. За год или два до расстрела он получил письмо из Парижа, в котором Григорий Григорьевич-старший просил у него прощения и хотел примириться, но дед не ответил…”

История Елисеевых наглядно демонстрирует: