Россиян обрадуют к Новому году: эти товары в декабре начнут продавать за бесценок

Их стоимость вот-вот снизится сразу на несколько процентов.

Пока многие продукты уже начинают дорожать к Новому году, другие товары, наоборот, падают в цене. А к концу декабря их стоимость и вовсе снизится не на пару процентов.

Экономист Александр Сафонов в беседе с порталом «Городовой» озвучил список продукции, которая вот-вот начнет дешеветь. Хотя экономия составит всего 3–5%, но в случае с некоторыми изделиями это будет несколько тысяч рублей.

«Как всегда сейчас начнется распродажа летне-осенних товаров. Будут дешеветь товары прошлых сезонов, в том числе одежда, машины и техника», — перечислил эксперт.

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