Петербург на колесах: где парковаться, чтобы увидеть город, а не только дорогу

Поездка в Санкт-Петербург на машине может обернуться не только приятными впечатлениями от города, но и головной болью, связанной с парковкой. Особенно актуален этот вопрос для туристов, впервые оказавшихся в Северной столице.

Платные зоны: дорого, но неизбежно

В центральных районах Петербурга, как и во многих других крупных городах, парковка платная. Как пишет "ДП", с 2025 года тарифы для легкового транспорта составляют 100 рублей в час, с возможностью месячной (20 075 рублей) или годовой (179 580 рублей) оплаты.

Поминутно — 1,67 рубля. Для мотоциклов и грузовиков действуют свои расценки.

Важно помнить, что правила платной парковки действуют с 8:00 до 20:00. Ночью, а также в выходные и праздничные дни, парковка в зонах с синей разметкой становится бесплатной. Большинство стоянок предлагают льготный 15-минутный период.

Оплата через приложение

Опытные автомобилисты советуют оплачивать парковку через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", а не SMS.

“Через приложение ты потом, если случится штраф, его легко оспоришь, что оплачивал, а через SMS — не докажешь”, — делятся лайфхаками петербуржцы.

Где найти место для авто, если нет паркинга при отеле?

Для тех, кто решил сэкономить и не бронировать отель с парковкой, существует несколько вариантов:

Суточные парковки в центре: Платные стоянки с посуточной оплатой рядом с жильем. Аренда места в паркинге: На Avito можно найти паркинг посуточно, что зачастую выгоднее открытых стоянок, но не всегда доступно. Парковка в спальных районах: Поставить машину можно подальше от центра, вне зон платной парковки, но недалеко от метро, чтобы можно было быстро добраться. Платные парковки в спальных районах: Это компромиссный вариант — средняя цена около 200 рублей в сутки. Договор с гостиницей: Можно связаться с ближайшими отелями и договориться о платной парковке на их территории.

Мнение петербуржцев: смотреть пешком — лучший вариант

Некоторые горожане считают, что лучший способ увидеть Петербург — это гулять пешком.

“Ибо из-за баранки видно лишь дорогу и баранов на ней”, — иронично замечают они.

Однако, есть и те, кто успешно исследовал центр на машине, пользуясь ночной бесплатной парковкой, даже у Эрмитажа. Стоимость парковки в центре может варьироваться.