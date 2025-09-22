Петербург на колесах: где парковаться, чтобы увидеть город, а не только дорогу

Поездка в Санкт-Петербург на машине может обернуться не только приятными впечатлениями от города, но и головной болью, связанной с парковкой. Особенно актуален этот вопрос для туристов, впервые оказавшихся в Северной столице.
Платные зоны: дорого, но неизбежно
В центральных районах Петербурга, как и во многих других крупных городах, парковка платная. Как пишет "ДП", с 2025 года тарифы для легкового транспорта составляют 100 рублей в час, с возможностью месячной (20 075 рублей) или годовой (179 580 рублей) оплаты.
Поминутно — 1,67 рубля. Для мотоциклов и грузовиков действуют свои расценки.
Важно помнить, что правила платной парковки действуют с 8:00 до 20:00. Ночью, а также в выходные и праздничные дни, парковка в зонах с синей разметкой становится бесплатной. Большинство стоянок предлагают льготный 15-минутный период.
Оплата через приложение
Опытные автомобилисты советуют оплачивать парковку через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", а не SMS.
“Через приложение ты потом, если случится штраф, его легко оспоришь, что оплачивал, а через SMS — не докажешь”, — делятся лайфхаками петербуржцы.
Где найти место для авто, если нет паркинга при отеле?
Для тех, кто решил сэкономить и не бронировать отель с парковкой, существует несколько вариантов:
- Суточные парковки в центре: Платные стоянки с посуточной оплатой рядом с жильем.
- Аренда места в паркинге: На Avito можно найти паркинг посуточно, что зачастую выгоднее открытых стоянок, но не всегда доступно.
- Парковка в спальных районах: Поставить машину можно подальше от центра, вне зон платной парковки, но недалеко от метро, чтобы можно было быстро добраться.
- Платные парковки в спальных районах: Это компромиссный вариант — средняя цена около 200 рублей в сутки.
- Договор с гостиницей: Можно связаться с ближайшими отелями и договориться о платной парковке на их территории.
Мнение петербуржцев: смотреть пешком — лучший вариант
Некоторые горожане считают, что лучший способ увидеть Петербург — это гулять пешком.
“Ибо из-за баранки видно лишь дорогу и баранов на ней”, — иронично замечают они.
Однако, есть и те, кто успешно исследовал центр на машине, пользуясь ночной бесплатной парковкой, даже у Эрмитажа. Стоимость парковки в центре может варьироваться.