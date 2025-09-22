Гости и жители довольны: петербургские власти нашли способ решить «туалетный» вопрос

Город планирует выделить 104,9 млн рублей на строительство и реконструкцию общественных туалетов, а также 97,9 млн рублей на их проектирование до 2028 годы.
Забота о жителях и гостях
Как сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь в своем Телеграм-канале, за первое полугодие 2025 года Петербург посетили свыше 5 миллионов туристов.
Наличие достаточного количества удобных и бесплатных туалетов становится важным аспектом для комфорта всех.
“И самое главное, эти туалеты должны быть бесплатны для всех посетителей!” — подчеркивает депутат.
Кстати, с 2022 года все туалеты, находящиеся в ведении городского Водоканала (более 800 объектов), стали бесплатными.