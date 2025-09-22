Гости и жители довольны: петербургские власти нашли способ решить «туалетный» вопрос

Новости по теме

Бесплатный вход и новые льготы: кто и когда сможет посетить Эрмитаж бесплатно

Перейти

Подарок к Дню знаний: как бесплатно попасть в Эрмитаж 2 сентября 2025 года

Перейти

Бесплатные туалеты, экономия и экскурсии без очереди: как упростить отдых в Петербурге

Перейти

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: почему бесплатные конфеты на ресепшене — это коварная ловушка

Перейти

На случай, если невтерпеж: гид по бесплатным туалетам Петербурга

Перейти