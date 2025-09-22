«Влияют на микрофлору»: как чистить зубы, чтобы не навредить здоровью

Эксперт объяснил, почему иностранцы часто не полоскают полость рта от зубной пасты.

Правильная чистка зубов — это не просто привычка, а залог здоровья и красивой улыбки.

В иностранных фильмах часто люди не полоскают рот после чистки зубов, а просто сплевывают. В России же считается, что зубную пасту обязательно нужно смывать.

Как правильно? И можно ли проглатывать зубную пасту? Разбираемся вместе с экспертом.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, и основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказал «Городовому», почему лучше полоскать рот после чистки зубов.

«В некоторых европейских странах и в Америке люди просто выплевывают пасту, так как в их пасте нет SLS. Это пенящиеся вещества. Я рекомендую своим пациентам зубную пасту, в которой SLS отсутствует, то есть образуется меньшее количество пены и бывает, что достаточно ее просто выплюнуть», — говорит эксперт.

Однако, по словам стоматолога, все же рекомендуется прополоснуть полость рта после использования пасты.

В российском масс маркете зачастую продается огромное количество паст содержащих SLS. Естественно, что после них нужно тщательно полоскать рот.

Можно ли глотать пасту?

Часто для детей продается зубная паста, которая безопасна при проглатывании. А как обстоит дело с пастой для взрослых?