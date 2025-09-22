Скорчившийся мальчик в Эрмитаже: единственная скульптура Микеланджело в России

Среди многих экспонатов Эрмитажа есть один поистине уникальный — «Скорчившийся мальчик». Это единственная скульптура Микеланджело, оказавшаяся в России. Созданная в 1530-е годы, она прошла немалый путь, прежде чем занять своё место в залах музея.
История создания
Скульптура датируется 1530–1534 годами. По одной из версий, она задумывалась для Капеллы Медичи во флорентийской церкви Сан-Лоренцо. На подготовительном рисунке из собрания Британского музея действительно видны похожие фигурки. Но капелла осталась незавершённой, а принадлежность "Мальчика" к проекту оспаривалась учёными.
Есть и другая версия: Микеланджело создал её независимо — в годы осады Флоренции, скрываясь в монастыре. В скорчившейся фигуре видят отражение угнетённого состояния жителей города.
Путь в Эрмитаж
Долгое время скульптура принадлежала семье Медичи, затем оказалась в Англии. В 1785 году "Скорчившегося мальчика" приобрела Екатерина II для своей коллекции.
С тех пор он хранится в Петербурге, став частью постоянной экспозиции Эрмитажа.