Скорчившийся мальчик в Эрмитаже: единственная скульптура Микеланджело в России

Новости по теме

Как Екатерина II решилась на прививку от оспы: чем запомнилось 8 сентября в истории Петербурга

Перейти

Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге: не те, что у мостов – история этих конкретных львов и их назначение

Перейти

История первого полета, потрясшего Российскую империю: чем запомнилось 2 июля в истории Петербурга

Перейти

Огонь, лучники и вандализм в Эрмитаже: что произошло 15 июня в истории Петербурга

Перейти

Почему в Эрмитаже не видно знаменитых котов: история пушистых охранников и их секретная жизнь

Перейти